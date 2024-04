Pioli, nessuno come lui nei derby di Milano: il dato è umiliante

Altra sconfitta per il Milan nel derby contro l’Inter, questa ancor più devastante. Con Pioli in panchina, è stato toccato il fondo nelle stracittadine. Il dato.

È accaduto quello che non doveva accadere. Il Milan ha perso il derby di Milano contro l’Inter, consegnando di fatto lo Scudetto alla rivale con ben cinque giornate d’anticipo. Al Biscione bastavano tre punti per la conquista del titolo di Campione d’Italia, e il Diavolo poteva rimandare la festa se solo avesse pareggiato o vinto. Ma così non è stato, e ancora una volta ha perso il derby di Milano in maniera netta. 1-2 il risultato finale, festeggiamenti a San Siro e a Milano di tutti i tifosi interisti, che hanno assaporato ancora meglio il gusto della vittoria.

È accaduto quello che si ipotizzava da mesi: l’Inter Campione d’Italia nel derby contro il Milan. La forza nerazzurra è stata ancora una volta superiore a quella rossonera. Pioli e i suoi uomini non stati in grado di mettere in atto una strategia degna per fronteggiare l’Inter e impedire la sua vittoria. Quello di lunedì sera è stato il sesto derby consecutivo perso dal Milan, qualcosa che non era mai successo. Ed è accaduto con Stefano Pioli in panchina.

Sulla gestione dell’emiliano nelle stracittadine arriva un dato che è dei peggiori.

Pioli, solo lui ha fatto così male

È chiaro che la storia del Milan è stata macchiata in queste ultime stagioni, in fatto di derby. Come riporta puntualmente OptaPaolo, con Stefano Pioli in panchina il Diavolo ha raggiunto un dato pessimo contro l’Inter. La statistica riguarda più l’allenatore che la squadra, ovviamente. Difatti, il tecnico emiliano, tra l’altro ex nerazzurro, è l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei derby di Milano tra tutte le competizioni.

Sono 10 le sconfitte di Pioli nella stracittadina, tutte alla guida del Milan. Il mister rossonero è anche il primo allenatore rossonero a perdere 6 derby di Milano di fila. Insomma, qualcosa che non rende onore a Stefano Pioli, che è ormai chiaro sia arrivato al capolinea nel suo percorso al Milan. Va ringraziato certamente per quanto fatto in questi anni, ma adesso è sin troppo evidente un’inettitudine nello spogliatoio rossonero, con il tecnico che non riesce più a riprendere l’animo e la psiche dei suoi giocatori.