Calhanoglu accusa i tifosi del Milan: “Fatto del male alla mia famiglia, questa è una rivincita”

Hakan Calhanoglu si tira fuori qualche sassolino dalla scarpa durante l’intervista concessa dopo lo Scudetto vinto con l’Inter.

Tra i più soddisfatti della vittoria dello Scudetto numero 20 della storia interista c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è risultato tra i titolarissimi della formazione di Simone Inzaghi, che ormai da tempo lo ha reinventato nel ruolo di regista davanti alla difesa.

Ancor più soddisfacente per Calhanoglu sarà stato vincere matematicamente il titolo di fronte ai rivali del Milan. In particolare per il passato rossonero del calciatore classe ’94, il quale dopo diverse stagioni a Milanello ha scelto nel 2021 di trasferirsi sull’altra sponda dei Navigli.

Intervistato da Il Giornale, Calhanoglu si è tolto dei sassolini dalle scarpe. Soprattutto nei confronti dei rivali cittadini e di quei tifosi milanisti che non gli hanno mai perdonato il ‘tradimento’ calcistico. In particolare si riferisce a chi lo ha preso di mira con una certa insistenza, anche con termini non proprio idilliaci.

Queste le parole del turco, che si è sfogato così: “Questa vittoria per me è una rivincita, per la sofferenza che ho provato l’anno in cui sono arrivato, quando con l’Inter abbiamo perso. Tutto ciò che è stato fatto contro di me e la mia famiglia dai tifosi milanisti non posso dimenticarlo ma nel mio cuore ero certo che tutto sarebbe finito bene”.

Per l’ex di turno è dunque una rivincita personale: “Sapevo che sarebbe arrivato il mio riscatto, e vincere lo scudetto durante il derby è stata la mia soddisfazione più grande. Era tutto scritto. Dio voleva così perché lui sa che io non ho meritato quello che mi hanno fatto. Zitto, senza dire mai una parola ho lavorato e pensato solo a far bene. Questa vittoria mi ripaga di tutto”.

Dichiarazioni che certamente non faranno piacere alla curva rossonera. Ma dopo lo smacco del 2022, quando il Milan ha esultato di fronte al turco superato al fotofinish, adesso è Calhanoglu a potersi godere la vittoria dello Scudetto.