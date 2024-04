Juventus, che favore al Milan: così si qualifica in Supercoppa

Il favore della Juventus al Milan per la prossima stagione. I risultati dei bianconeri sono positivi anche per il club rossonero.

Sabato prossimo il Milan sfiderà la Juventus in trasferta, per quella che sarà forse l’ultima partita rilevante di questa stagione. L’obiettivo della squadra di Stefano Pioli è archiviare il discorso secondo posto e prendersi aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri al momento sono a quota 69 punti, a +5 lunghezze sui rivali bianconeri. Vincere sabato all’Allianz Stadium vorrebbe dire mettere in banca il secondo posto finale in Serie A. Una magra consolazione per Leao e compagni, che speravano di lottare per traguardi più prestigiosi.

Intanto però il Milan deve ringraziare la Juventus per un motivo particolare. Ovvero il passaggio del turno ottenuto dai bianconeri ieri in Coppa Italia. La formazione di Massimiliano Allegri ha superato, non senza faticare, la Lazio, qualificandosi per la finalissima del trofeo nazionale. Un risultato che agevola anche i rossoneri.

Milan, ad un passo la qualificazione alla Supercoppa 2024

La qualificazione della Juve in finale di Coppa Italia avvicina di fatto, in maniera sostanziale, il Milan alla partecipazione sicura alla Supercoppa Italiana 2024, che da quest’anno ha cambiato formato accostandosi a quello già presente nella Liga spagnola.

Dalla finalissima secca del passato, la Supercoppa è divenuta un mini-torneo a quattro squadre, con due semifinali ed una finale. A parteciparvi saranno i campioni d’Italia in carica (ovvero l’Inter), le due finaliste di Coppa Italia (la Juve già sicura) e la seconda in classifica in campionato.

Il fatto che la Juve, attualmente terza in classifica, abbia eliminato la Lazio (al 7° posto) ha di fatto posto il Milan in una posizione di vantaggio per la qualificazione. Perché i rossoneri, anche se scavalcati in campionato dai rivali bianconeri, scenderebbero al terzo posto ma sarebbero comunque inseriti nel quartetto per la Supercoppa che si giocherà a gennaio prossimo.

Manca solo l’ufficialità dunque per la qualificazione dei rossoneri, assieme a quelle di Inter, Juve e della vincente della semifinale di stasera Atalanta-Fiorentina. Il Milan tornerà inoltre a giocarsi la Supercoppa dopo due anni, dalla clamorosa debacle di Riad del gennaio 2023, quando i rivali interisti si assicurarono il trofeo vincendo 3-0 il derby in terra saudita.