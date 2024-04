Lascia il Milan, tutto confermato: ha già firmato per il nuovo club

Un grande protagonista rossonero lascerà Milanello a fine stagione: arriva un’altra conferma dell’intesa che ha trovato con il nuovo club.

In questo periodo il Milan deve prendere delle decisioni molto importanti. Quella prioritaria riguarda sicuramente il posto di allenatore, con Stefano Pioli che sembra ormai destinato all’addio. Ma anche per quanto riguarda la squadra ci sono scelte da fare.

Alcune riguardano i giocatori in scadenza di contratto, sia a breve che a medio termine. A fine giugno scadono gli accordi di Antonio Mirante, Mattia Caldara, Simon Kjaer, Luka Jovic e Olivier Giroud. Potrebbero andarsene tutti. Sicuramente non rimarrà Caldara, completamente fuori dai piani da anni e che finalmente libererà il bilancio dai costi inerenti stipendio e ammortamento. Il suo arrivo è una delle peggiori operazioni della storia del club.

Anche Kjaer sembra destinato all’addio, ha 35 anni e fisicamente non ha più la tenuta di un po’ di stagioni fa. Incerto il futuro di Mirante e Jovic, che dei nomi menzionati sono quelli con più chance di continuare a vestire la maglia rossonera.

Dal Milan agli Stati Uniti: ora è realtà

Per quanto concerne Giroud, sembra ormai fatta per il suo trasferimento nella Major League Soccer. Anche se poco tempo fa aveva smentito l’esistenza di un accordo con un’altra società, nelle ultime ore sono arrivate conferme sul suo futuro negli Stati Uniti.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha spiegato che l’attaccante francese ha firmato un contratto (scadenza dicembre 2025) con il Los Angeles FC. Anche gli altri documenti per il trasferimento sono stati firmati: Giroud può essere considerato un nuovo giocatore della squadra californiana. Terminerà la sua stagione al Milan e poi volerà negli USA per iniziare una nuova avventura.

L’ex di Arsenal e Chelsea va per i 38 anni, ci sta che si trasferisca in un campionato meno impegnativo come la MLS. E ci sta che il club rossonero non insista per rinnovargli il contratto, è ora di fare altre scelte. Certamente Olivier va ringraziato per quello che ha fatto da quando è arrivato a Milano, contribuendo a uno Scudetto fantastico e non solo, però il momento di guardare avanti e di cambiare qualcosa nel reparto offensivo. Serve un nuovo bomber.

Il Los Angeles FC è stato l’ultimo club di ex calciatori come Gareth Bale e Giorgio Chiellini, lì gioca anche Hugo Lloris. La presenza del connazionale, può essere stato un fattore in più nella scelta di Giroud. C’erano pure altre franchigie della MLS ad averlo messo nel mirino.