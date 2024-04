Milan, ancora guai: Pioli è in emergenza

Per il Milan anche la prossima sfida contro la Juventus di domenica prossima sarà un vero e proprio caos per via di alcune assenze.

Peggio di così non poteva andare. Il Milan perde l’ennesimo derby consecutivo e consegna di fatto lo Scudetto matematico all’Inter. Quella che doveva essere una settimana di rilancio e di buone speranze per il futuro rossonero si è trasformata in un incubo ad occhi aperti.

Troppo molle la reazione rossonera contro i rivali nerazzurri. I tifosi, dopo l’uscita dall’Europa League per mano della Roma, chiedevano una risposta di rabbia e di carattere nella partita più sentita, anche per la possibilità concreta per l’Inter di ‘sbattere’ in faccia il titolo ai cugini.

Reazione che non c’è stata, se non quella rabbiosa e piena di nervi che si è vista nel finale di Inter-Milan. Bagarre, litigi, discussioni e risse accennate, uno spettacolo tutt’altro che lodevole a San Siro. Ma dopo una settimana così intensa e negativa, è apparso quasi sintomatico come Leao e compagni si siano sfogati in questo modo.

Milan senza Calabria, Theo e Tomori

Il prezzo da pagare per la serata storta di ieri, oltre che la sconfitta letale nel derby (il sesto consecutivo perso) riguarda le sanzioni sul campo. Infatti il Milan conterà sicuramente tre squalifiche in vista della prossima partita di cartello, quella di sabato pomeriggio sul campo della Juventus.

Il giudice sportivo fermerà sicuramente per un turno Fikayo Tomori, uno degli ultimi ad arrendersi ed autore del gol della bandiera nel finale del derby. L’inglese, da diffidato, è stato ammonito durante la sfida di ieri e dunque salterà la trasferta all’Allianz Stadium. Ma non è il solo difensore, anzi, il Milan conterà un’ecatombe in fase difensiva.

Con ogni probabilità saranno squalificati sia Theo Hernandez che Davide Calabria, entrambi espulsi dall’arbitro Colombo. Il primo si è allacciato con Dumfries facendo scattare una rissa quasi inestricabile. Inevitabile il rosso per tutti e due i terzini coinvolti nella assurda colluttazione. Il capitano rossonero invece si è fatto saltare i nervi negli ultimissimi minuti, alzando le mani contro Frattesi e Mkhitaryan prima di un corner a proprio favore.

Stefano Pioli come sostituirà questi tre difensori chiave nel big match di sabato prossimo? Nella difesa a quattro titolare potrebbero giocare Florenzi e Terracciano come terzini, da capire chi a destra e chi adattato a sinistra. In mezzo invece è probabile che sia il tedesco Thiaw a prendere il posto di Tomori ed affiancare l’ormai intoccabile Gabbia.