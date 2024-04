Milan, niente arrivo dal Portogallo: il presidente annuncia il rinnovo

Un nome accostato alla panchina rossonera sembra sfumare: il presidente del suo attuale club ha fatto un importante annuncio.

In questi giorni si sta parlando con insistenza di chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Stefano Pioli non sembra avere speranze di essere confermato, quindi stanno trapelando diversi nomi per la sua sostituzione. Qualcuno sembra già diventato irraggiungibile.

Chi sognava Unai Emery ha dovuto presto accantonare il suo sogno, visto che ha firmato il rinnovo del contratto con l’Aston Villa. Nuova scadenza fissata a giugno 2027. Lo spagnolo era uno dei profili che convincevano maggiormente la tifoseria, però rimarrà a Birmingham.

Milan, addio a un altro candidato per la panchina

Il Milan ha diversi allenatori stranieri nella sua lista e in questi giorni è spuntato anche Sergio Conceicao come idea per il dopo Pioli. L’ex calciatore di Lazio, Parma e Inter sta facendo un buon lavoro con il Porto, al quale è legato da un contratto che scade a giugno 2024.

Il tecnico portoghese non è stato accostato solo al Diavolo. Tuttavia, il suo futuro potrebbe essere ancora in patria. Infatti, Pinto da Costa ha annunciato che se verrà confermato presidente ci sarà sia il rinnovo di Conceicao sia quello del difensore Pepe. Le elezioni si terranno sabato e lui è il favorito. Ci sono già gli accordi per prolungare i contratti per un altro anno, quindi l’allenatore 49enne potrebbe rimanere al Porto. Se fosse un altro a vincere le elezioni presidenziali, bisognerà vedere se lo confermerà comunque.

Conceicao guida la squadra dal 2017 e con essa ha vinto: tre campionati, tre supercoppe portoghesi, tre Coppa del Portogallo e una Coppa di Lega Portoghese. Oggi la squadra è terza nella classifica della Liga Portugal, con ben 11 punti di distacco dal Benfica e 18 dallo Sporting CP.

Certamente è un tecnico che sa lavorare con i giovani e aiutarli a crescere. Il 4-4-2 e il 4-2-3-1 sono i moduli più utilizzati dall’ex esterno destro, che prima di allenare il Porto ha guidato anche Olhanense, Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes e Nantes. Il suo lavoro è stato molto apprezzato anche fuori al Portogallo, vedremo se effettivamente rimarrà in patria oppure ci sarà un colpo di scena. Da Costa conta di essere rieletto e di dare seguito all’accordo raggiunto.