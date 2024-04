Milan, tentativo per De Zerbi: un dettaglio frena la trattativa

Il Milan avrebbe contattato Roberto De Zerbi, ricevendo una disponibilità di massima da parte del tecnico: c’è però un ostacolo

Tra i tanti nomi accostati alla panchina del Milan per il dopo-Pioli, si è fatto strada nelle ultime ore anche quello, a dir poco suggestivo, di Roberto De Zerbi. Un allenatore italiano che è riuscito a consacrarsi all’estero, e che non ha mai nascosto le sue simpatie da ragazzo per i colori rossoneri. Un profilo perfetto, dal punto di vista teorico, per un club come il Milan che ha bisogno di ripartire da un nuovo progetto, con nuove idee e con grandissime ambizioni. C’è però un ostacolo enorme che frena ogni tipo di trattativa tra le parti.

Del futuro di De Zerbi si parla molto in Italia, ma si parla ancora di più in Inghilterra. Il tecnico del Brighton, dopo la splendida annata dello scorso anno, in questa stagione ha toccato con mano le difficoltà che si hanno nel competere ad altissimi livelli non avendo giocatori all’altezza della situazione. Anche per questo motivo, per non rischiare di bruciare quanto di buono fatto in questi anni, starebbe seriamente pensando di cambiare aria a fine stagione. E le proposte non gli mancano.

In Premier, ma anche all’estero, Italia compresa, sono tantissime le società che farebbero carte false pur di averlo, o che comunque hanno inserito il suo nome nell’elenco dei possibili candidati per la prossima stagione. Tra queste, anche due italiane, il Milan e il Napoli, bisognose di un nuovo allenatore di spessore. Per entrambe arrivare all’ex tecnico del Sassuolo potrebbe però rivelarsi una vera impresa.

De Zerbi piace al Milan: il tecnico apre all’ipotesi rossonera, ma c’è un problema

Ad analizzare la situazione di De Zerbi è stato il portale britannico CaughtOffSide. Stando a quanto riferito, il tecnico avrebbe fatto comprendere alla propria società di avere intenzione di ascoltare qualche nuova proposta per il suo futuro, e avrebbe in linea di massima ricevuto un via libera da parte di un club che sa cosa sia la riconoscenza.

Oltre ai vari Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco, lo avrebbero così avvicinato per tastare la sua disponibilità anche il Napoli e il Milan. E se gli azzurri sarebbero stati prontamente rifiutati dall’attuale allenatore del Brighton con il più classico dei “no, grazie“, a frenare i rossoneri sarebbe una problematica di tutt’altra natura.

In linea di massima il Milan, club cui è legato da grande affetto e che gli permetterebbe il prossimo anno di disputare la Champions League da protagonista, potrebbe rappresentare infatti un’ottima alternativa per De Zerbi. Che però, visto lo status acquisito, in questo momento avanza delle pretese economiche non proprio trascurabili.

L’ostacolo più grande nella trattativa tra i rossoneri e l’allenatore riguarderebbe puramente questo aspetto. Senza considerare che il tecnico può comunque vantare alternative che invece non si farebbero problemi ad adeguarsi alle sue pretese. Su tutte il Chelsea, club che in questo momento lo avrebbe messo in cima ai favoriti per la sostituzione di Pochettino, dopo il flop clamoroso di quest’annata.