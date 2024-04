Milan, tre big su Leao: una è in vantaggio

Notizie cruciali su Rafael Leao da La Gazzetta dello Sport. Il Milan può temere in vista dell’estate. Il portoghese è nel mirino di tre top club.

Il Milan si prepara ad affrontare la calda sessione del mercato estivo, in cui è previsto un netto rafforzamento della rosa. Molte delle mosse in entrata dipenderanno chiaramente da chi ci sarà in panchina a partire dall’1 luglio. Ancora Stefano Pioli? Difficile, forse impossibile. L’emiliano è pronosticato all’esonero a giugno, avendo deluso tante delle aspettative della società rossonera e di tutti i tifosi. Dunque, in base probabilmente al nuovo tecnico, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada valuteranno su chi affondare. Difesa, centrocampo e attacco: sono pronosticati colpi in entrata per ogni reparto. Ma non soltanto acquisti.

Il Milan pare debba essere pronto a difendersi sul fronte delle cessioni. Perché difendersi? Perché alcuni suoi big sono finiti nel mirino di ricche big europee. Mike Maignan e Theo Hernandez i principali obiettivi. D’altronde il loro contratto è in scadenza nel 2026 e si aspettano una notevole cifra per rinnovare l’accordo. Le pretendenti sono pronte infatti ad offrire lauti stipendi per scipparli al Milan. Dunque, c’è un certo timore, anche se le fonti più accreditate inquadrano il Diavolo prontissimo a difendersi e a fare il massimo per prolungare i contratti del portiere e del terzino.

Attenzione, però, perché secondo la Gazzetta dello Sport anche Rafael Leao è corteggiato da alcune big europee, tutte importanti e disposte a spendere grosse cifre per aggiudicarselo. Il Milan è chiamato a fare scudo.

Leao, per lui si muove il direttore sportivo

Rafael Leao, in caso di partenza, potrebbe far ricco il Milan, dato che nel suo contratto valido sino al 2028 è presente una clausola rescissoria di 175 milioni di euro. Potrebbe… perché non è nei piani del club rossonero, nè del giocatore, di separare le proprie strade, anzi. Il Milan vuole Leao e Leao vuole il Milan come spesso ribadito da entrambe le parti. Nonostante ciò, secondo la Gazzetta dello Sport, non mancano le pretendenti al cartellino del portoghese.

In particolare, sono tre i club su Rafa. Si tratta delle inglesi Chelsea e Manchester United, e del francese Paris Saint Germain. Società ricchissime e che non avrebbero alcun problema a pagare la clausola per Leao, forse cercando un leggero sconto. La rosea sottolinea che per i parigini potrebbe fare la differenza Luis Campos, il DS del PSG che conosce bene Leao. Proprio lui lo ha portato dallo Sporting Lisbona al Lille, aprendo di fatto la sua carriera. Al Khelaifi, che si appresta a salutare Kylian Mbappé, potrebbe affidarsi a Campos per convincere Leao a sposare la causa francese.

Un leggero vantaggio dunque per il Paris, ma sia il Chelsea che lo United possono partecipare all’asta. La Gazzetta dello Sport conclude sottolineando che tutto dipenderà da Leao: partenza per una ricca big o permanenza al Milan, sarà lui a scegliere.