Milan, Zirkzee il preferito per l’attacco: c’è un ostacolo da superare

Joshua Zirkzee è il nome preferito per l’attacco del Milan: la dirigenza rossonera punta l’olandese ma c’è un ostacolo

“Non lo so”, questa la risposta di Stefano Pioli al termine del Derby perso che ha regalato lo scudetto all’Inter. Il tecnico sa che ormai è ai titoli di coda della sua avventura con la maglia del Milan ma ugualmente non si è sposto sul futuro.

Di certo sembra ormai sicuro l’avvicendamento in panchina in casa rossonera. Il nuovo allenatore, però, dovrà ricevere in regalo anche il nuovo bomber. Giroud vedrà terminare il suo contratto il prossimo 30 giugno e non rinnoverà con i rossoneri. Addio scontato per il francese che aveva già fatto intuire le mosse per il futuro.

Trasferimento Oltreoceano, in Mls, per una scelta di vita ma anche per giocare in un calcio meno pressante e competitivo di quello europeo, l’ideale per il finale di carriera. Insieme al francese se ne vanno anche 13 gol ed otto assist in 30 gare di Serie A.

Ecco perché sarà fondamentale acquistare un centravanti di livello, che possa garantire un buon bottino di reti nella prossima stagione che vedrà il Milan nuovamente impegnato su tre fronti.

Milan, non solo Zirkzee: le alternative al bolognese

In pole c’è sempre lui, Joshua Zirkzee. Non è un mistero che il centravanti olandese sia il preferito dalla dirigenza rossonera. Piace perché è giovane, fa gol ma sa anche giocare da e per la squadra. Insomma, un centravanti completo e moderno, l’ideale per aprire un nuovo ciclo.

Il Bayern Monaco potrebbe acquistarlo per 40 milioni di euro ma al momento il club tedesco non sembra essere interessato al calciatore. Ecco perché il Milan ha una buona chance: è il club che si è mosso per primo ma il prezzo è destinato a salire anche perché diversi club di Premier League si stanno interessando al calciatore.

Se la dirigenza del Milan – da Ibrahimovic a Furlani e Moncada – è tutta concorde sul nome di Zirkzee, naturalmente non mancano le alternative se l’operazione legata all’attaccante del Bologna dovesse risultare troppo onerosa e quindi insostenibile per i costi.

Benjamin Sesko è sempre un nome valido per il Milan: 10 gol in Bundesliga e due in Champions League con la maglia del Lipsia ad appena 20 anni ma anche una valutazione da 50 milioni di euro che difficilmente potrà subire sconti. Non va dimenticato il solito Jonathan David, centravanti del Lille nel mirino anche del Napoli oltre a Santiago Gimenez, il bomber messicano che il Feyenoord valuta 60 milioni.