Non solo Pioli, il Milan saluta anche un big: accordo totale, cosa manca per chiudere

Il Milan saluta alcuni dei protagonisti dello scudetto del 2022: non solo Pioli, anche un big della rosa è ormai ai saluti

Con la sconfitta nel derby, il Milan ha definitivamente messo la parola fine su un ciclo a suo modo vincente, ma terminato nel peggiore dei modi. I cinque anni di Pioli, allenatore con zero chance di permanenza già alla vigilia della stracittadina da scudetto, sono giunti al termine, salvo clamorosi, ma davvero clamorosi, colpi di scena. Ma il tecnico parmigiano non sarà l’unico a lasciare la squadra rossonera. Almeno un altro dei grandi protagonisti dello storico tricolore del 2022 è infatti destinato ai saluti al termine della stagione.

Manca solo l’ufficialità, la firma su un contratto già pronto, ma è ormai chiarissimo che le strade tra uno dei pilastri dell’epopea Pioli al Milan e il club rossonero sono destinate a separarsi. Ed è chiaro già da tempo, forse addirittura dall’inizio della stagione, dopo un’estate passata alla ricerca di un suo possibile erede. Ricerca peraltro senza frutti.

Non sappiamo cosa sarà dei vari Maignan, Theo Hernandez e Leao, ma è certo che a lasciare il Milan, tra i pilastri di quell’impresa del 2022, sarà sicuramente Olivier Giroud, il cui destino sembra ormai chiaramente Oltreoceano. A condizioni però differenti rispetto a quelle ipotizzate fino a poco tempo fa.

Giroud lascia il Milan, spuntano i dettagli dell’accordo: manca solo la firma

La notizia dell’accordo totale tra l’ex bomber del Chelsea e la sua nuova squadra, il Los Angeles FC, è stata riportata dall’emittente francese RMC Sport all’indomani di un derby in cui anche Giroud non ha potuto incidere, quando chiamato in causa.

Dopo un corteggiamento durato diverse settimane, l’attaccante rossonero avrebbe sciolto le riserve e accettato l’offerta della squadra di MLS, per tentare una nuova avventura in un campionato in crescita e in una città che potrà arricchirlo molto, non solo a livello economico.

Stando a quanto trapela, lo attende un contratto annuale con opzione per un ulteriore anno, a seconda di come andranno le cose nel corso della stagione. C’è però una grande novità rispetto a quanto si era immaginato fino a poche settimane fa.

A quanto pare, il bomber francese non verrà aggregato, come fuori quota, tra i giocatori della Francia Under 23 che disputeranno il torneo olimpico durante i prossimi Giochi olimpici di Parigi. L’attaccante dovrebbe infatti raggiungere direttamente la sua nuova squadra americana all’inizio del mese di agosto, per prendere parte, con tutta probabilità, alla seconda parte della stagione 2024 in MLS.

Non sono ancora emersi invece nuovi dettagli sull’ingaggio che percepirà in quel di Los Angeles, dove con tutta probabilità terminerà la sua straordinaria carriera.