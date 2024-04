Nuovo allenatore Milan, la torta di Sportmediaset: un nome a sorpresa in vantaggio (FOTO)

Pioli lascerà il Milan, il club rossonero è alla ricerca di un nuovo allenatore: secondo Sportmediaset c’è un profilo in vantaggio

Stefano Pioli ed il Milan, un matrimonio destinato a finire. Sono le ultime settimane per il tecnico rossonero poi a stagione terminata sarà addio. La pietra tombale sull’esperienza del tecnico a Milanello è arrivata di fatto nell’ultima settimana. Fino ad allora, grande era l’incertezza sul da farsi.

Invece l’eliminazione in Europa League per mano della Roma – con annessa doppia sconfitta – ed il ko nel Derby che ha consegnato lo scudetto all’Inter a San Siro hanno messo la parola fine all’esperienza in rossonero dell’allenatore.

Un quinquennio in cui è arrivato uno scudetto davvero insperato per i rossoneri, con una rimonta sull’Inter che resterà per sempre impressa nelle menti dei tifosi rossoneri. Un titolo nazionale ma anche una semifinale di Champions League, raggiunta la scorsa stagione contro ogni pronostico.

Il suo tempo, però, è finito ed il Milan è già alla ricerca di un suo possibile sostituto. Già, ma chi? la dirigenza rossonera sta vagliando diversi profili, ma al momento non c’è un unico nome su cui puntare con decisione.

Milan, chi in panchina: un nome in pole

Ibrahimovic avrà l’ultima parola ma la scelta dovrà essere condivisa anche con Furlani e Moncada. Sportmediaset ha provato a tracciare una possibile torta con percentuali per analizzare chi al momento appare il candidato principale per vestire la maglia del Milan.

E così, secondo i colleghi, al momento in vantaggio c’è Mark Van Bommel. Tecnico dell’Anversa proprio Ibrahimovic starebbe spingendo con grande velocità per far ingaggiare l’ex mediano rossonero, con cui ha condiviso la prima esperienza in rossonero. Ecco perché, secondo Sportmediaset, per lui vi è il 45% di possibilità di sedersi sulla panchina rossonera.

Scartato Conte perché al momento costa troppo ed Emery che ha rinnovato con l’Aston Villa, secondo nella lista delle preferenze è Paulo Fonseca. Il tecnico lusitano ha già allenato in Serie A, alla Roma, ed al momento è alla guida del Lille, lì dove in attacco c’è quel Jonathan David molto gradito al Milan ed uno dei possibili sostituti di Giroud.

Se per il lusitano c’è il 30% di possibilità, c’è almeno il 15% di chance per Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza, altro profilo gradito ai rossoneri, mentre solo un 10% per Julen Lopetegui, peraltro nel mirino del West Ham.