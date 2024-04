Sfida a Inter e Juve per Zirkzee: il Milan ha un vantaggio, la situazione

E’ sfida totale per Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna è finito nel mirino dei grandi club italiani ed europeo: il punto della situazione

Joshua Zirkzee è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan. L’attaccante del Bologna è ormai da tempo il prescelto per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, destinato a volare in America.

L’olandese ha una clausola rescissoria, esercitabile dal Bayern Monaco, di 40 milioni di euro, ma la Germania non appare essere nel suo destino. Ad oggi l’idea di Zirkzee è quella di proseguire a giocare in Serie A, dove sa di poter fare la differenza, per poter crescere ulteriormente.

Vuole il salto di qualità in una big e il Milan non può non essere in prima fila per acquistarlo. Sono mesi d’altronde che il Diavolo corteggia il giocatore, che è affascinato di poter indossare la maglia rossonera in uno stadio come quello di San Siro.

In rossonero chiaramente avrebbe un ruolo centralissimo, sarebbe il titolare indiscusso, in una squadra che da anni è alla ricerca di un giovane centravanti. Si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche di Rafa Leao e Christian Pulisic.

Il Bologna spera di poter incassare più di 40 milioni di euro, magari sui 50-60 milioni. Una cifra davvero importante, ma che il Diavolo potrebbe ammortizzare con il cartellino di Alexis Saelemaekers. Il belga è ormai un punto fermo dei rossoblu e il gol lunedì all’Olimpico non ha fatto altro che confermarlo. Il giocatore ha una valutazione sui 10 milioni, soldi questi che verrebbero così decurtati dal prezzo di Zirkzee.

Affondo immediato

Su Zirkzee come sottolineano diversi quotidiani anche oggi, c’è davvero la fila e l’interessamento dell’Inter, come quello della Juventus e del Napoli, non è certo una novità.

Ma il Milan al momento è in una posizione di vantaggio, non solo per la carta Saelemaekers da potersi giocare, ma anche perché i rossoneri, contrariamente a cugini e ai bianconeri, possono spendere subito, senza dover aspettare di cedere qualcuno. Immaginare Zirkzee in nerazzurro, con Thuram, Lautaro Martinez, Arnautovic e Taremi, è solo fantamercato. Ma l’eventuale cessione di uno tra il francese e l’argentino cambierebbe chiaramente tutto, così come l’addio in casa bianconera di Dusan Vlahovic.

Il Milan, dunque, al momento, appare in vantaggio sulla corsa a Zirkzee, ma deve fare in fretta. Gli scenari possono cambiare presto. Senza dimenticare il possibile assalto dei club della Premier League, con Arsenal e Manchester United che potrebbero far saltare il banco. Difficile, invece, che possa farlo il Napoli, anche se dovesse avere in mano i soldi della cessione di Osimhen. Senza la Champions, il club azzurro è certamente meno attrattivo.