Sorpresa Milan: il nuovo bomber può arrivare dalla Premier

Tra i tanti nomi accostati al Milan per l’attacco, nelle ultime ore si è fatto strada quello di un esperto bomber della Premier

Continua il valzer dei nomi accostati al Milan, in particolare tra gli allenatori e tra i bomber del futuro. Se la panchina resta, al momento, un autentico rebus, non va molto meglio nella ricerca dell’attaccante che dovrà trascinare i rossoneri nei prossimi anni. La cosa certa, al momento, è che non sarà più Olivier Giroud, arrivato alla fine del suo straordinario ciclo. A raccogliere la sua eredità potrebbe però non esserci un giovane come i tanti ragazzi di grande talento accostati negli ultimi tempi al Milan.

A sorpresa, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di puntare sul cosiddetto “usato sicuro”, su un attaccante di grande spessore, dagli straordinari mezzi fisici e tecnici ma di maggior esperienza rispetto ai vari Gyokeres, Gimenez e Sesko di cui si è a lungo parlato in questi mesi.

E il nome giusto, incredibilmente, potrebbe arrivare dalla Premier League, e in particolare da una squadra che ha affrontato il Milan in questa stagione e che ha dimostrato anche lo scorso anno di saper fare affari con il club rossonero.

Bomber dalla Premier per il Milan: colpo a sorpresa

Fari puntati in casa Newcastle. Tra i tanti giocatori molto interessanti della squadra bianconera, ancora in lizza per un posto in Europa nella prossima stagione, ce ne sarebbe uno che potrebbe rappresentare per il Milan un colpo a sorpresa, dal costo tutto sommato contenuto ma dal rendimento assicurato.

Si tratta di Callum Wilson, bomber inglese classe 1992. Una punta da 86 gol e 23 assist in una carriera in cui ha dovuto faticare e non poco per emergere, fino all’exploit dello scorso anno, terminato con 18 gol e 5 assist nella cavalcata straordinaria degli uomini di Howe verso il ritorno in Champions.

In scadenza di contratto nel 2025, Wilson non è considerato un assoluto incedibile dal club bianconero, nonostante il suo ruolino anche in questa stagione non sia stato da buttare, con 7 gol in 16 presenze in Premier a causa di una serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per buona parte del campionato.

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Erkem Konur di ESPN e Goal, il centravanti inglese potrebbe cambiare aria nella prossima estate e sarebbe finito nel mirino anche del Milan. Immaginare che il club rossonero possa però davvero scegliere di rimpiazzare Giroud con un attaccante di 32 anni appare piuttosto complicato. A meno che la società non abbia invece intenzione di lasciar andare anche Jovic e Okafor, per cambiare completamente volto al proprio arsenale di prime punte.