Thiago Silva al Milan, tutto vero: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Thiago Silva torna al Milan? La possibilità è concreta. La notizia è arrivata direttamente dall’Inghilterra e dal noto giornalista. I dettagli di seguito.

Ha fatto enorme clamore la notizia ormai certa che Thiago Silva lascerà il Chelsea a fine stagione. Sì, il brasiliano ha preso la sua scelta e a giugno si slegherà dai blues, quando il suo contratto sarà scaduto. Nessun rinnovo per il difensore ex Milan con il club londinese. Lui, a 39 anni, ha voglia di vivere un’altra ed ultima emozionante esperienza della sua carriera, per poi appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Quale destinazione in estate per Thiago Silva?

Le fonti più accreditate hanno dato il brasiliano diretto al ritorno in patria, e dunque in Brasile. Il Fluminense, club in cui ha militato da giovane, lo stesso da cui il Milan lo ha acquistato, potrebbe riaccoglierlo per regalargli un’ultima romantica parentesi della sua carriera. Ma non è una soluzione già decisa. Thiagone è ancora in fase di valutazione, con al vaglio diverse altre proposte. Di recente, abbiamo soltanto ipotizzato un possibile ritorno del brasiliano al Milan. D’altronde, il Diavolo è il club che lo ha portato nel calcio che conta, e in cui ha vissuto anni gloriosi che lo hanno fatto imporre a top mondiale nel suo ruolo.

Può esserci qualcosa di vero? Assolutamente sì, la conferma dall’Inghilterra è stupefacente.

Thiago Silva torna al Milan, contatti in corso

È il giornalista inglese Nizaar Kinsella a rilanciare il nome di Thiago Silva in orbita Milan. Nello specifico, questo ha fatto sapere che il club rossonero è stato quello più attivo nelle ultime settimane sul brasiliano. Insomma, Furlani e Moncada hanno lavorato nel concreto nella possibilità di accogliere Thiago Silva a luglio a costo zero. Anche questo sarebbe stato un modo più che romantico per chiudere la carriera. Accadrà? A quanto riporta Kinsella no, perché in seguito il Milan ha deciso di scartare tale ipotesi e di valutare altri profili. Dunque, il 39enne non farà ritorno a San Siro.

Per il difensore ex PSG rimangono aperte le soluzioni che portano all’Arabia Saudita, ancora all’Inghilterra ma anche all’Italia. Ciò significa che oltre al Milan ci sono dei club di Serie A che stanno prendendo informazioni su Thiago Silva e che sperano nel suo acquisto a parametro zero. Poche settimane, e scopriremo quale sarà il vicino futuro del brasiliano. Il Milan, nonostante il concreto avvicinamento, non è un’opzione. Dunque, i sognatori sono obbligati a far ritorno nella realtà.