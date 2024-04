Chelsea, scout a San Siro per Milan-Inter: un big rossonero osservato speciale

Dall’Inghilterra fanno sapere che in occasione del derby erano presenti scout del Chelsea a San Siro per il rossonero. Pericolo in vista per il Milan.

È passato anche questo derby, e nel peggiore dei modi per il Milan di Stefano Pioli. Altra sconfitta, l’ennesima, la sesta consecutiva per i rossoneri nella stracittadina. Il Diavolo ha fallito ogni obiettivo quest’anno e adesso non resta che programmare la prossima stagione, la quale sembra porterà grandissimi stravolgimenti. A partire dalla panchina: sarà addio di Pioli, con la dirigenza milanista già a lavoro per ricercare il sostituto più adeguato. Ma è anche già tempo di pensare al mercato.

Colpi in entrata, soprattutto, ma anche in uscita, per creare un Milan più competitivo su ogni fronte. È questa la promessa della società che aspira ad una Prima Squadra vincente in Italia e in Europa. I tifosi si stanno però chiedendo se come la scorsa stagione verrà fatta qualche cessione dolorosa, e se dunque il club venderà uno dei suoi big per finanziarsi il mercato in entrata. Domanda lecita, anche su Furlani ha affermato che il Milan non ha bisogno di cessioni in quanto i suoi conti sono in ordine.

Nonostante ciò, si vocifera della possibile partenza di Ismael Bennacer, in cambio di 50 milioni di euro; o di quelle ancor più onerose di Mike Maignan e Theo Hernandez. Scenari che spaventano dato che parliamo di top mondiali, ma proprio in tal senso non arrivano buone notizie dall’Inghilterra. Il Chelsea si è attivato, di nuovo, per il rossonero.

Chelsea, lui resta l’obiettivo: scout a Milano

Come apprendiamo dal portale TBR, proprio in occasione del derby di Milan, erano presenti a San Siro alcuni scout del Chelsea. Diversi gli osservati speciali tra le due formazioni. Per l’Inter, Lautaro Martinez e Federico Dimarco, per il Diavolo…Mike Maignan! Sì, il portierone francese non è stato affatto dimenticato dai blues, che secondo la fonte sperano nel suo acquisto in estate in quanto hanno bisogno di un nuovo numero uno. E dato il contratto in scadenza tra due anni vorrebbero approfittarne. Ma TBR aggiunge di più.

Il Chelsea è pronto all’offensiva tra qualche settimana e proverà a scippare Maignan al Milan in cambio di una grossa somma di denaro. Ricordiamo che il portiere francese è stato obiettivo dei londinesi già nelle scorse sessioni di mercato, e adesso credono sia arrivato il momento giusto per fare all in. Noi sappiamo che Magic Mike è anche nel mirino del Bayern Monaco, e non è dunque escluso un duello di mercato dei più ricchi. Il Milan, dal suo canto, spera di poter trattenere con rinnovo il suo portierone, ma per come stanno le cose adesso non è impossibile la sua partenza.