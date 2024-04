Maldini replica a Scaroni: “Non riesco a smettere di sorridere”

La replica di Paolo Maldini a Paolo Scaroni. La bandiera del Milan risponde al presidente del Diavolo: le dichiarazioni sono chiare e in perfetto stile dell’ex Direttore Tecnico

Intervenuto nel corso di un evento a San Siro de ‘Il Foglio Sportivo’, tenutosi nella giornata di ieri, Paolo Scaroni oltre a parlare del futuro di Stefano Pioli, è stato chiamato a rispondere anche su Paolo Maldini.

“Non l’ho più sentito, chi guarda al passato con un certo tasso di acrimonia vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che non sia questo il caso di Maldini, a cui auguro ogni soddisfazione”. Parole queste del presidente rossonero, che hanno chiaramente fatto discutere.

Ieri in serata Paolo Maldini ha pubblicato una storia su Instagram: la bandiera del Milan è apparso in un video sorridente a Parigi, in compagnia della moglie.

Una nuova replica

Una replica, di fatto, alle dichiarazioni del presidente Scaroni, che anche in passato, non aveva usato certo parole al miele per Maldini:

“Paolo è un gentiluomo, una persona attaccata al Milan e che al Milan ha fatto bene. Noi però seguiamo un modello un po’ innovativo, almeno per l’Italia, di gestione del club, che sta a cuore al nostro azionista e che ci porta a considerare tutte le nostre attività come collegiali: si lavora in team. In questa organizzazione abbiamo avuto l’impressione che Paolo si sentisse a disagio, e quando si è a disagio è meglio separarsi”. Aveva detto Scaroni dopo l’esonero di Maldini.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di ieri di Scaroni, una replica vera e propria di Paolo Maldini è poi arrivata, è il Corriere della Sera di oggi a scriverne: “Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere”, ha affermato il numero 3 del Milan. Affermazione in perfetto stile Maldini e certamente in linea con la storia postata ieri su Instagram.