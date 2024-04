Milan, colpo da 25 milioni: scelto il centrocampista

Le ultime sul prossimo mercato del Milan: l’idea è di acquistare un nuovo centrocampista per completare l’organico per la stagione 2024/2025

Sono giorni caldi per il futuro del Milan. Gerry Cardinale e i suoi uomini sono chiamati a scegliere la prossima guida tecnica. Sarà la decisione sull’allenatore a farci capire le vere ambizioni del Diavolo.

I tifosi rossoneri sono in fermento in attesa di novità importanti. Si sogna Antonio Conte, ma più passa il tempo più c’è la convinzione che la scelta possa essere totalmente un’altra. Presto capiremo quale strada RedBird deciderà di percorrere per il suo Milan.

Ma l’allenatore, che è certamente la priorità, non è l’unica scelta importante che la dirigenza del Diavolo è chiamata a prendere. I rossoneri devono riuscire anche a mettere le mani su un nuovo attaccante il prima possibile. Il Milan con la partenza di Olivier Giroud necessità di un centravanti giovane che possa garantire gol nel presente e nel futuro. Il nome individuato è quello di Joshua Zirkzee per il quale c’è un’importante concorrenza.

Bisognerà fare in fretta per non vedere il prezzo alzare. Il prossimo calciomercato del Milan non sarà certo rivoluzionario come quello della scorsa estate.

Dalle parti di Casa Milan lasciano trapelare che si acquisterà un giocatore per reparto per migliorare la rosa a disposizione. Servono innesti mirati, salvo chiaramente cessioni non in programma. Oltre all’attaccante così, chi guiderà il Milan avrà anche un nuovo centrocampista e un difensore. Sul colpo per la retroguardia piace tanto Alessandro Buongiorno, ma anche in questo caso la concorrenza è agguerrita e il prezzo altissimo.

Così si valutano anche delle alternative ad un prezzo più basso come Lacroix e Brassier, entrambi con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Tre nomi per il centrocampo

Per quanto riguarda il centrocampo sembra esserci maggiore incertezza. Piace sempre Ouedraogo, ma il Diavolo ha bisogno anche di un giocatore con un’esperienza maggiore.

Ecco perché l’idea Fofana non può essere scartata. Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con il Monaco, il prezzo è elevato.

Si guarda sempre a giocatori con accordi che terminano fra poco più di un anno. Oltre al francese piacciono, infatti, Amrabat di ritorno alla Fiorentina, dopo l’esperienza al Manchester United, e Pierre-Emile Hojbjerg che non rinnoverà il proprio contratto con il Tottenham. Il Diavolo è così pronto ad investire una cifra sui 25 milioni per portarsi a casa un centrocampista importante, con esperienza internazionale.