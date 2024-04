Niente Milan, l’allenatore ha cambiato idea: l’annuncio dopo l’incontro decisivo

Deciso il futuro di uno dei tecnici accostati al club rossonero: c’è stato un summit importante per arrivare a una scelta finale.

Stefano Pioli non allenerà più il Milan nella prossima stagione, questo sembra certo. Ciò che non è certo è chi prenderà il suo posto, stanno circolando tanti nomi in questi giorni.

Uno di quelli nella lista della società è Xavi, che verso fine gennaio ha annunciato che lascerà il Barcellona. Un annuncio che aveva spiazzato club, giocatori e tifosi. Nonostante la decisione comunicata allora, di recente è emersa la possibilità che l’ex centrocampista rimanga alla guida della squadra blaugrana.

Xavi, c’è l’annuncio

Secondo quanto spiegato da Sport.es, nonostante avesse ripreso slancio l’ipotesi di una permanenza, Xavi era ancora lontano da continuare ad essere l’allenatore del Barça. La dirigenza stava iniziando a propendere verso un cambiamento, anche se non c’era ancora una decisione definitiva. Alcune figure che sembravano favorevoli alla sua conferma hanno cambiato idea dopo l’eliminazione in Champions League per mano del PSG.

Mercoledì pomeriggio dalle 17:30 è andato in scena alla Ciutat Esportiva un incontro che ha visto protagonisti Xavi e il direttore sportivo Deco. Il colloquio è durato poco più di un’ora, poi i due sono andati separatamente a casa del presidente Joan Laporta. Presenti anche Rafa Yuste e Alejandro Echevarria. Anche se sono emerse alcune divergenze nel corso del confronto con Xavi, al quale è stato chiesto di cambiare alcuni elementi dello staff tecnico, le parti alla fine sono arrivate a un accordo per proseguire insieme. Nelle prossime ore parlerà pubblicamente Laporta.

Nel caso in cui fosse arrivata a separazione, il Barcellona aveva pensato a Rafa Marquez, allenatore della squadra B blaugrana. Il messicano ha un contratto in scadenza a fine giugno a attendeva che venisse fatta chiarezza per valutare se rimanere oppure provare un’altra esperienza. Altre ipotesi per il Barça era Thomas Tuchel e Hansi Flick entrambi tedeschi e con delle coppe in bacheca.

Per quanto concerne Xavi, il Milan sembrava averlo preso in considerazione ed era uno dei nomi più “pesanti” accostati alla panchina rossonera. In Catalogna ha vinto dei trofei e poteva essere una buona scelta per il dopo Pioli. Sa lavorare con i giovani e trasmettere idee di gioco. Non allena da molti anni e quindi ha anche dei limiti sui quali deve lavorare, però il potenziale è buono e facendo ulteriore esperienza potrà completarsi come tecnico. Continuerà il suo lavoro a Barcellona, rispettando l’attuale contratto in scadenza a giugno 2025.