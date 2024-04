Milan, panchina all’ex centrocampista: “Novità dell’ultima ora”

Le ultime notizie legate alla panchina del Milan. Ecco il punto della situazione con un nome che prende sempre più quota. Le dichiarazioni del giornalista

Sono giorni caldi per il futuro del Milan e la sua panchina. In via Aldo Rossi sono chiamati a prendere una decisione importante. Una decisione da non sbagliare.

I tifosi stanno aspettando con ansia la scelta di Gerry Cardinale, sapendo che il sogno Antonio Conte è sempre più lontano. Il tecnico italiano, fermo praticamente da un anno dopo l’addio al Tottenham, è da tempo il nome in cima alla lista dei desideri dei sostenitori del Diavolo, che dovranno però accontentarsi di un altro profilo.

In questi giorni sono circolati davvero tanti nomi, tante indiscrezione che non hanno fatto altro che creare confusione ai tifosi. Stamani è stata la volta di un’altra idea, stavolta lanciata da La Gazzetta dello Sport, Tedesco.

Ma saranno i prossimi giorni, quando ci sarà una scrematura da parte di Gerry Cardinale, a capire chi sarà davvero il nuovo allenatore.

Milan, no a Lopetegui

Anche Carlo Pellegatti stamani prova a fare il punto della situazione sull’allenatore, sul proprio canale YouTube, confermando come la pista van Bommel, nonostante qualche smentita, sia da considerare ancora viva:

“Una voce fondata ci dice che Coincecao va tagliato, visto che firmerà con il Porto. Togliamo anche Emery, che resta all’Aston Villa, e Fonseca, candidato alla panchina del Marsiglia. Vediamo se la Juve continuerà con Allegri, così rimane libero Thiago Motta. La novità dell’ultima ora è il possibile arrivo di van Bommel. A scriverlo è un sito francese, footmercato. Sarebbe il preferito di Zlatan Ibrahimović. Ieri mi hanno detto – ma devo verificarlo – “van Bommel sembra di no”. Allora ricapitolando, teniamo van Bommel, Lopetegui no, Fonseca probabilmente no… così non ne rimangono tantissimi. A Galtier e Gallardo non credo, anche perché guadagnano tantissimo”.

Sembra, dunque, potersi restringere la cerchia dei papabili allenatori candidati alla panchina del Milan per la prossima stagione. Chiaramente non sono da escludere sorprese: il lavoro di Zlatan Ibrahimović, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada alla ricerca del profilo giusto prosegue. Sarà poi chiaramente Gerry Cardinale a scegliere. Una scelta destinata a cambiare il futuro del Milan nel bene o nel male. Il tifoso rossonero lo sa bene e per questo vive l’attesa con grande preoccupazione.