Milan, sfuma Fonseca? Sul tecnico piomba una big di Premier

Continua la ricerca del Milan per il nuovo allenatore: dopo Emery, un altro nome accostato alla panchina rossonera potrebbe sfumare

Avanti un altro. In un momento in cui le voci si inseguono e si susseguono a ritmo forsennato, in cui un nome sopravanza un altro nel giro di anche di poche ore, in casa Milan si cerca di fare chiarezza su quello che dovrà essere l’uomo cui affidare la nascita di un nuovo progetto sulle ceneri di quanto lasciato in questa ultima fase dell’era Pioli. Tra i tanti nomi accostati alla panchina del Milan, si era fatto strada negli ultimi giorni anche quello di Paulo Fonseca. Sul tecnico ex Roma sarebbe però piombato all’improvviso, in queste ore, un top club inglese.

Non sarà semplice per il Milan trovare un allenatore all’altezza della situazione, che riesca ad accontentare contemporaneamente le esigenze del club e della piazza. Se Conte, ad esempio, piace ai tifosi ma non sembra trovare il gradimento dei vertici societari, si può dire esattamente il contrario di allenatori come Lopetegui o lo stesso Fonseca.

L’attuale tecnico del Lille, protagonista in Serie A di un biennio molto spesso sottovalutato alla guida della Roma, non calda il cuore del pubblico rossonero, che vorrebbe di più vorrebbe un allenatore che possa offrire maggiori garanzie di successo nell’immediato. Chi invece sembra molto più convinto delle qualità del tecnico portoghese è addirittura un top club di Premier, a quanto pare pronto a ripartire da lui per aprire un nuovo ciclo vincente nel campionato più difficile del mondo.

Nuovo allenatore Milan, Fonseca si allontana: sul tecnico portoghese spunta una big inglese

Alla ricerca di un nuovo allenatore, in giro per l’Europa, non c’è solo il Milan. Oltre al Napoli e probabilmente alla Juventus, anche altre big del calcio europeo sono alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione, dal Barcellona in Spagna al Bayern in Germania, fino ad arrivare a Chelsea e Liverpool in Inghilterra.

E se i Blues sembrerebbero pronti a dare una chance importante a un altro tecnico che piace ai rossoneri, Roberto De Zerbi, sarebbero a quanto pare proprio i Reds ad aver messo nel mirino, come alternativa ad Amorim dello Sporting (nel mirino anche del West Ham), Paulo Fonseca.

Dopo la firma di Emery con l’Aston Villa, che ha difatto depennato il suo nome dalla lista dei candidati, anche Fonseca potrebbe dunque allontanarsi. L’allenatore portoghese del Lille infatti sarebbe, secondo quanto riferito dal The Athletic, uno dei nomi più caldi nella shortlist tra i quali la dirigenza del Liverpool sceglierà il manager che avrà il compito ingrato di sopportare il peso di un’eredità non proprio qualunque, quella lasciata da Jurgen Klopp.

Al momento non ci sarebbe stato alcun contratto, ma Fonseca sarebbe più di un’idea per i Reds. E di questo lo stesso allenatore sarebbe consapevole, visto e considerato che, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno, al momento non avrebbe ancora intavolato discorsi con il Lille per parlare di rinnovo.