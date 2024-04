Milan, concorrenza tedesca sul difensore: pronta l’offerta

Una squadra della Bundesliga è pronta ad anticipare il Milan su uno dei difensori maggiormente apprezzati sul mercato dai rossoneri.

Con il campionato ormai quasi archiviato, vista la situazione attuale sia in classifica che nelle altre competizioni, il Milan deve già pensare ai piani per il prossimo futuro. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore rossonero, i dirigenti stanno cominciando a lavorare per i rinforzi da immettere dal mercato estivo 2024.

La priorità assoluta resta l’acquisto dell’attaccante centrale, un innesto fondamentale visto che il Milan ha bisogno di novità e di svecchiamento in questo reparto. Ma un altro tassello potrebbe arrivare dalla difesa, visto che sono stati troppi gli abbagli della linea arretrata nell’ultima stagione.

L’acquisto di un centrale difensivo giovane e già maturo, di cui si parlava già a gennaio scorso, potrebbe concretizzarsi dunque da giugno in poi. Diversi i profili seguiti dal Milan, tutti con report positivi giunti dagli scout rossoneri. Uno su tutti, un centrale francese di grande prospettiva, potrebbe però venir ‘scippato‘ da una rivale internazionale.

Piace al Milan, ma l’Eintracht fa sul serio

Il Milan ha seguito da molto vicino già a gennaio scorso Lilian Brassier, centrale francese in forza al Brest, di origini guadalupensi ma dal passaporto comunitario. Il classe ’99 è considerato una delle rivelazioni della Ligue 1, non solo per le prestazioni sempre concentrate e positive. Ma anche per molte altre doti eccellenti.

Per esempio è un mancino naturale che all’occorrenza sa giocare anche da terzino sinistro, una duttilità tattica che farebbe comodo al Milan che cerca sia un centrale puro che un vice-Theo Hernandez. Il problema è che Brassier è finito nel mirino di un club di Bundesliga, pronto a puntare su di lui per rinforzare il reparto arretrato.

Si tratta dell’Eintracht Francoforte, che potrebbe cedere a fine stagione uno dei propri leader difensivi, l’ecuadoriano Willian Pacho, al Liverpool per una cifra iperbolica (si parla di 50-60 milioni di euro). Per rimpiazzarlo, la squadra tedesca punterebbe proprio Brassier, preparando una proposta importante e superando la concorrenza del Milan, che finora non ha ancora presentato alcuna offerta formale per il cartellino del francese.

Una forte concorrenza per il 24enne nativo di Argenteuil, che assieme al connazionale Lacroix e al vice-capitano del Toro Buongiorno rappresenta uno degli obiettivi dichiarati del Milan per la difesa. Bisognerà capire dunque quali saranno le contromosse di Ibrahimovic e compagnia su Brassier e se varrà la pena entrare in conflitto con l’Eintracht per questo interessante difensore.