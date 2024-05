Michael Jordan snobbato: LeBron è il migliore, bufera tra i tifosi

In ogni sport tiene banco la diatriba sul migliore di tutti i tempi. Dal calcio al basket e sono tante le discussioni a riguardo.

Nel mondo dello sport c’è costantemente dibattito riguardo praticamente qualsiasi cosa. Uno dei dibattiti a cui assistiamo più spesso è quello relativo al GOAT, il miglior giocatore di tutti i tempi di un determinato sport. Nel calcio abbiamo l’esempio di Messi e Ronaldo, costantemente paragonati a leggende del passato come Maradona o Pelè.

Stessa identica cosa anche nel tennis dove i fan dell’attuale numero uno al mondo Novak Djokovic sono in continuo contrasto con quelli degli altri due membri dei Big Three, ovvero Rafael Nadal e Roger Federer. Il paragone è una costante continua dello sport, si tende a farlo su qualsiasi cosa ed è assolutamente un modo differente di leggere lo sport di riferimento.

Anche nel basket non poteva mancare tutto ciò e i paragoni sono relativi soprattutto alle stelle del presente e del passato della NBA, quello considerato da tutti come il principale campionato nel mondo. Mettere d’accordo tutti è quasi impossibile, gli amanti dei numeri non possono citare LeBron James, il giocatore con più punti nella storia, ma c’è anche chi pensa al passato e ricorda il compianto Kobe Bryant o una leggenda di questo sport come Michael Jordan.

Il dibattito è costante, ognuno ha la propria opinione ed è quasi impossibile mettere d’accordo tutti. Ci ha provato, o almeno ci sta provando l’analista di The Athletic John Hollinger, creatore nelle ultime ore di una classifica che sta facendo discutere tutto il mondo.

Michael Jordan snobbato, la classifica genera il caos

Hollinger ha creato una classifica che tiene in considerazioni tantissimi parametri (forse anche troppi) e mette in fila i campioni del presente e del passato. Tra i parametri c’è la continuità, il talento e i premi ottenuti in carriera, ma è davvero una classifica difficile da riconoscere.

Tante le scelte poco apprezzate dai fan, a partire dal 18esimo posto di Kobe Bryant. Una scelta che per alcuni è a dir poco assurda con tanti talenti del passato preferiti al compianto campione. La discussione principale si è concentrata sulle prime posizioni con LeBron James al primo posto davanti a Michael Jordan e a Kareem Abdul-Jabbar.

Una classifica che ha lasciato molto perplessi i fan di Jordan, assolutamente ‘innamorati’ dell’ex leggenda degli Chicago Bulls e increduli (qualcuno anche infuriato) per questa scelta. LeBron meglio di Jordan, questo almeno secondo la classifica di Hollinger, una classifica destinata ancora a far discutere tra gli appassionati.