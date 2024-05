Ancora una stangata, Sinner senza pace

Jannik Sinner adesso spaventa i propri tifosi: quella che stava diventando una stagione trionfale potrebbe assumere contorni molto più preoccupanti

Il tennista azzurro si è ritirato dai quarti di finale del Master 1000 di Madrid e ha deciso di dare forfait agli Internazionali di Roma. Adesso però arrivano altre brutte notizie in vista dell’imminente futuro della sua carriera.

Come sta Jannik Sinner? La domanda più gettonata nell’ambiente sportivo italiano al momento non ha una risposta esatta, visto che il problema non è ancora troppo chiaro. Chiaramente con l’anca non si scherza, come sottolineato dallo stesso campione di Sesto nelle interviste di Madrid, dopo il ritiro dai quarti di finale. Purtroppo anche gli Internazionali di Roma si sono trasformati in un forfait, per non rischiare di aggravare una situazione già piuttosto complicata. Andy Murray insegna che con problemi del genere non si può usare scorciatoie o sperare di guarire in fretta. L’importante è tornare al 100% per non compromettere l’intera carriera.

Di certo Sinner sta seguendo tutti gli step necessari per recuperare a pieno la sua condizione e in questi giorni si è appoggiato ad una struttura d’eccellenza come il JMedical. Il centro della Juventus gli ha permesso di svolgere alcuni test, come riportato da La Gazzetta dello Sport e di riprendere una graduale preparazione atletica. Quello che sembra trapelare è un cauto ottimismo e soprattutto dagli esami si evince come si sia trattato con ogni probabilità di un problema traumatico all’anca e non congenito o legato a patologie.

Jannik Sinner, Roland Garros è a rischio

Tutti vorrebbero sapere se Jannik Sinner prenderà parte al prossimo Roland Garros. Dopo aver vinto gli Australian Open a gennaio l’acquolina negli Slam non può che essere cresciuta. A Parigi bisognerebbe esserci anche per “testare” la condizione sui terreni che saranno teatro da fine luglio delle Olimpiadi. Un appuntamento in cima alla lista dei desideri dell’italiano, che vuole riscrivere la storia dopo la dolorosa e criticata assenza a Tokyo2020.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ancora non è chiaro però se Sinner potrà mettere piede sul Philippe Chatrier, anche perché né lui né il suo entourage vogliono correre rischi. L’idea è quella di prendersi tutto il tempo necessario e al minimo fastidio alzare bandiera bianca. Se la preparazione, con ritmi più sostenuti a partire dai prossimi giorni, dovesse dare risposte adeguate, allora Jannik partirà per Parigi, ma non è da escludere un dolorosissimo forfait dell’ultimo minuto per eventuali, anche minime, complicazioni. Non resta che attendere fiduciosi.