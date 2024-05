Numero uno al mondo, è fatta: Sinner può festeggiare

Il tennista azzurro Jannik Sinner è attualmente fermo ai box. Per lui, nonostante ciò, sono in arrivo buone notizie.

Sono ancora in corso gli Internazionali d’Italia, il tanto atteso Masters 1000 di Roma, ultimo grande torneo prima del Roland Garros, secondo Slam dell’anno. Il torneo della Capitale ha visto tanti illustri assenti, defezioni dell’ultimo minuto dovute a problemi fisici o semplici sintomi influenzali, come quelli capitati alla campionessa in carica Elena Rybakina, ritirata prima dell’inizio del torneo.

Un torneo che ha dato ben poche emozioni ai colori italiani, complici le assenze di Matteo Berrettini e soprattutto quella di Jannik Sinner. Il talento altoatesino domina il circuito da diversi mesi, quest’anno ha un record di 28 vittorie e 2 sconfitte, e ha vinto tornei importanti come il Miami Open e gli Australian Open. Jannik è diventato il primo tennista italiano a diventare almeno numero due al mondo.

Nelle ultime settimane l’azzurro ha rallentato a causa di un preoccupante problema all’anca. Un problema fisico che lo ha costretto al ritiro nei Quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, poi – pochi giorni prima dell’inizio – ha dovuto dare forfait anche a Roma. Una cocente batosta visto che Jannik era l’idolo di casa e l’uomo più atteso per il torneo. Nonostante ciò emergono importanti novità per il tennista altoatesino.

Djokovic ko, ora Sinner può prendere il primato

Una delle più grandi sorprese del torneo di Roma riguarda la sconfitta al terzo turno del numero uno al mondo Novak Djokovic. Il campione serbo è stato letteralmente demolito dal cileno Tabilo, ha offerto una prova deludente ed ha perso con il netto risultato di 6-2;6-3. Match mai in discussione con Nole che nel post gara ha parlato di una prova che neanche lui si aspettava, una sconfitta sorprendente nel modo in cui è arrivata.

Con questo ko cambiano anche le dinamiche in chiave ranking e ora Sinner potrebbe scavalcare Djokovic anche senza giocare il Roland Garros. Jannik dovrebbe partire ad inizio Roland Garros con poco meno di 1000 punti di vantaggio su Djokovic, l’azzurro non ha praticamente punti da difendere mentre il tennista di Belgrado difende il titolo.

Ebbene si, se Djokovic non raggiungerà la finale a Parigi Sinner lo supererà in classifica e quasi sicuramente sarà il primo tennista italiano a diventare numero uno al mondo.

Quel quasi è dovuto solo alle residue speranze di Daniil Medvedev. Il russo è ancora in corsa e potrebbe scavalcare sia Djokovic che Sinner in caso di doppia vittoria sia a Roma che al Roland Garros. Improbabile ma non impossibile e quindi da tenere in considerazione, ma Sinner è davvero vicino al primato. Ovviamente per Sinner la priorità è recuperare dall’infortunio all’anca, in questi giorni è allo J-Medical e l’obiettivo è recuperare presto la miglior condizione. I tifosi intanto sognano.