Addio al tennis, il ritiro lascia senza parole: Djokovic toccante

Il fuoriclasse serbo ha usato parole al miele per commentare una notizia che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati

Sebbene abbia i suoi bei problemi da affrontare in un 2024 finora avaro di soddisfazioni – mai prima d’ora il campione serbo era mancato all’appuntamento per lo meno con una finale del circuito nei primi 5 mesi dell’anno – Novak Djokovic non dimentica. Non può scordare il destino di un collega certamente più sfortunato di lui in termini di infortuni e calvari fisici.

In un periodo in cui i suoi rivali – parliamo ovviamente di Carlos Alcaraz e soprattutto di Jannik Sinner, ormai prossimo al sorpasso nel ranking mondiale – sono fermi ai box per i rispettivi problemi al braccio e all’anca, Nole arranca. La clamorosa eliminazione patita a Roma per mano del cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking mondiale, è stata a suo modo storica.

Erano tre anni che il nativo di Belgrado non perdeva in un Masters 1000 da un tennista oltre il trentesimo posto in classifica senza vincere nemmeno un set. Quasi più incredibile della prima sconfitta contro un qualificato – lui addirittura numero 123 del mondo – patita ad Indian Wells per mano di Luca Nardi.

Se il 2024 non verrà ricordato, almeno per ora, come il migliore del fuoriclasse serbo, passerà però certamente alla storia come l’ultima stagione da professionista di un grande tennista. Talentuoso e vincente. Uno che, se non ci fossero stati i BIg Three, avrebbe sicuramente riempito la bacheca di ben altri trofei.

Thiem si ritira, Djokovic gli rende omaggio

Stiamo parlando di Dominic Thiem, il 30enne austriaco che, attraverso un comunicato affidato ai suoi canali social, ha annunciato il ritiro alla fine del 2024. “Ci sono alcune ragioni dietro questa decisione“, ha detto Thiem nel toccante video postato su Instagram. “Il viaggio è stato incredibile, con i suoi alti e bassi, ma è stata un’esperienza impressionante per la quale sarò sempre grato. Tuttavia, alla fine, la decisione di terminare la mia carriera nel 2024 è l’unica decisione giusta”, ha concluso.

Dietro la difficile decisione, come spiegato dallo stesso ormai ex tennista, ci sono i cronici problemi al polso, oltre che motivazioni di natura strettamente personale. Vedere che un campione del calibro di Thiem – tre finali Slam e due finali ATP Finals perse, ma vincitore agli Us Open del 2020 – lascia l’agonismo a soli 30 anni ha colpito il campione serbo. Che ha riservato parole al miele al vecchio rivale.

“È un bravo ragazzo, una bravissima persona con ottimi valori. È un tennista che ha sempre mostrato rispetto per gli altri sia in campo che fuori. Penso sia un ottimo esempio di giocatore che non si arrende mai nonostante il momento difficile che ha attraversato e ancora attraversa a causa degli infortuni. Gli auguro davvero tutto il meglio. È sempre stato emozionante guardare le sue partite“, ha detto il numero uno del mondo in conferenza stampa.