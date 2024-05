Satta-Berrettini, annuncio e nuovo ribaltone: nessuno se lo aspettava

Il tennista romano, fresco di forfait agli Internazionali, ha ricevuto una nuova stoccata: coinvolta anche Melissa Satta

Ormai il peggio sembrava passato. Ormai, dopo un calvario durato tutta la scorsa stagione, conclusasi anticipatamente il 31 agosto con l’infortunio patito agli Us Open durante il match col francese Rinderknech, Matteo Berrettini sembrava aver rialzato definitivamente la testa.

Certo, tornare nel circuito occupando una posizione oltre il 150esimo posto – tale era il ranking al 13 marzo 2024, data del suo rientro in campo nel Challenger di Phoenix – non aveva agevolato la risalita del romano. Che più volte si è poi giustamente ‘aggrappato’ al ranking protetto per entrare nel main draw di alcuni tornei.

Al di là dei risultati altalenanti – finale in Arizona, eliminazione al primo turno sia a Miami che a Monte Carlo, ma con la parentesi della vittoria finale a Marrakech – il 28enne tennista sembrava aver detto addio ai tanti infortuni e a quell’alone di mistero che spesso, nel 2023, aveva accompagnato alcuni suoi forfait. Come non detto. Dall’annuncio della rinuncia a Monaco di Baviera, passando per quella di Madrid, per finire col sanguinoso forfait nel torneo di casa, pare esser tornati indietro di un anno.

In Germania Matteo non era andato perché magari contava di fare strada nel Principato, dove però è arrivata una sonora sconfitta dal serbo Kecmanovic. Per il Mutua Open il finalista a Wimbledon 2021 aveva addotto una tonsillite come motivo della mancata partecipazione, mentre tutt’ora non sono troppo chiari i motivi che hanno spinto l’ex numero 6 del ranking a rinunciare al tanto atteso torneo di Roma. Da cui manca dal 2020.

Berrettini, la stoccata di Pietrangeli: c’entra la Satta

In una conferenza stampa organizzata per dare dettagli sulla sua mancata presenza nella Capitale, Matteo aveva specificato di aver provato a fare di tutto, ma di non essere pronto per competere. “Rischio di farmi male e stare fermo. Ho preso tante medicine che mi hanno debilitato e non sento le forze che servono. Ho paura che giocando gli Internazionali mi possa accadere qualcosa. Devo stare fermo e spero che Roma 2025 sarà l’edizione buona. Spero di poter giocare a Parigi o prima“, aveva aggiunto.

Una teoria, quella veicolata dal tennista, che però non ha convinto più di tanto la leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, già celebre – oltre che per la sua grandiosa carriera – per una lingua che difficilmente tiene a freno. Chiedere informazioni, in merito, a Jannik Sinner, più volte punzecchiato dal campione di Roma nelle edizioni 1957 e 1961.

“Io ancora non ho capito Matteo cos’abbia. Prima dicevano che giocava male per colpa della fidanzata, ora non lo so. Non sta più con la Satta e di certo non mi interessa, non mi occupo della vita sentimentale di Berrettini, sono affari suoi“, ha esordito ai microfoni di Mowmag.

“Sinceramente non so perché ha mollato s Roma, se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato. Non so se è la controfigura di se stesso, visto che in campo non lo vedo mai. Non faccio il chiromante ma forse ci saranno anche fattori mentali oltre che fisici. Ho detto anche che se Berrettini si rimettesse almeno all’80 % della sua forma la Davis avrebbe una squadra vincente: più complimenti di questi cosa devo fargli?“, ha chiosato il 90enne di origini tunisine.