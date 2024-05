Lutto straziante nel calcio: morto il protagonista di Italia ’90

Mondo del calcio devastato dalla notizia, morto ex calciatore di Italia ’90: un paese intero in lutto

Esattamente 34 anni fa andava in scena l’ultima Coppa del Mondo giocata in Italia, era il 1990 e a laurearsi campione in quel dello Stadio Olimpico di Roma fu la Germania di Lothar Matthaus e compagni. Proprio uno dei protagonisti dell’epoca si è spento nelle ultime ore dopo aver accusato un brutto male.

Nessuno si sarebbe aspettato una dipartita così repentina da parte sua e invece, proprio mentre continuava a svolgere le sue attività legate al calcio giocato, è stato improvvisamente colto da un malore che in poco tempo gli è costato la vita. Lacrime amare per il mondo dello sport che non ha perso solo un ex calciatore ma un vero e proprio appassionato di questo straordinario sport.

Il calcio era tutta la sua vita ed è per questo che, anche dopo aver aver smesso con l’attività agonistica, decise di ritararsi in patria e insegnare i segreti del mestiere. Avventura che è però durata troppo poco visto che a nemmeno 60 anni si è trovato costretto a chiudere gli occhi per non riaprirli mai più.

Addio al campione, arrivò secondo a Italia ’90

Il 14 maggio scorso si è dunque rivelato un giorno nero per il calcio e per lo sport in generale che non ha potuto fare altro che mandare un ultimo saluto a Fabian Cancelarich, portiere in seconda dell’Argentina di Diego Armando Maradona che in Italia tentò l’impresa ma senza successo. Quello rimane uno dei momenti più importanti nella carriera del portiere tanto amato in patria.

Una vita dedicata al calcio, specialmente a quello argentino, da parte dell’estremo difensore classe 1965 originario di Santa Fe che all’età di 58 anni è stato stroncato da un infarto. Sebbene i soccorsi siano arrivati immediatamente, per l’ex Albiceleste non c’è stato più niente da fare. Le cronache locali raccontano che abbia ufficialmente perso la vita mentre l’ambulanza lo trasportava verso l’ospedale più vicino.

Cancelarich a questo punto della sua carriera aveva deciso di chiudere il cerchio tornando proprio nella società che lo ha lanciato. Le prime parate del vicecampione del mondo risalgono al 1986 quando ebbe la fortuna di esordire nei biancoverdi del Ferro Carril Oeste. Società con sede a Buenos Aires che lo aveva riaccolto a braccia aperte assegnandogli l’incarico di allenatore dei portieri. La sua carriera da professionista è finita nel 2004 dopo aver vinto la Copa America nel 1991 e la Conferations Cup del 1992.