Playoff ribaltati, la penalizzazione cambia tutto

Il mondo del calcio vede una clamorosa penalizzazione. Il club ha perso punti e ora cambia completamente la classifica del campionato.

Manca sempre alla fine del campionato. I principali campionati sono quasi tutti completati, due giornate e ad esempio la Serie A giungerà al termine, ma non per tutti è cosi. Nei campionati minori, a partire dalla Serie B fino alle categorie inferiori è tempo di Playoff e Playout, sfide a scontro diretto che possono valere la promozione o la retrocessione e che durerà per alcune settimane.

Nelle ultime ore è arrivata un’importante notizia riguardante, nello specifico, un campionato di seconda categoria, il club è stato sanzionato e di conseguenza cambia completamente la classifica. Il campionato di Seconda Categoria Girone B è terminato circa da un mese e le squadre attendevano il verdetto, finalmente è arrivato.

Il Tribunale Federale territoriale si è espresso, doveva analizzare la situazione di un club che aveva schierato un calciatore non tesserato per dodici match e alla fine è arrivata la resa dei conti. Il club aveva chiesto di patteggiare e alla fine le parti sono arrivate ad un accordo, dura penalizzazione ma che permetterà alla formazione di partecipare ai Playoff. Per il Club Finale di Pollina la Procura ha deciso per una penalizzazione di 8 punti.

Penalizzazione ufficiale, cambia la classifica e la griglia Playoff

Attraverso un comunicato ufficiale il Giudice Sportivo ha sanzionato il presidente e alcuni membri dello staff del Club Finali e lo ha penalizzato per violazione dell’art 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, per aver omesso in particolare – in quanto dirigente di potere – di tesserare il calciatore Gaetano Allò in 12 partite di campionato. Alla fine la società e il calciatore si sono definiti colpevoli e si è raggiunti ad un patteggiamento, fondamentale per le sorti della società nel campionato.

Il Club Finale ha ricevuto un’ammenda di 850 euro e 8 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato. Con questa squalifica il club è retrocesso dalla seconda alla terza posizione in campionato e cosi è cambiata anche la griglia Playoff. Il Club Finale ha finito la classifica a quota 34 (rispetto agli iniziali 42) e affronterà l’USD Prizzi nelle semifinali Playoff. Ecco la griglia Playoff per l’incontro dove – grazie al patteggiamento – anche il club siciliano potrà partecipare:

Asd Belsitana – Asd Atletico Villalba

Club Finale – Usd Prizzi

Finisce cosi nel migliore dei modi per il club che – visto i rumors prima della sentenza e del patteggiamento – temeva addirittura l’esclusione dai Playoff.