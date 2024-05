Far west Juventus, svelati tutti i retroscena: è accaduto l’impensabile

Si è venuta a creare una situazione alquanto caotica nel mondo bianconero della Juventus: svelati tutti i retroscena, ecco cosa è successo.

La Juventus ha vinto, per quanto si tratti di una coppa di secondo piano rispetto allo Scudetto. Ma il trionfo ai danni dell’Atalanta va comunque apprezzato, a maggior ragione considerando che la squadra targata mister Massimiliano Allegri si è resa protagonista in negativo di una delle stagioni peggiori di sempre probabilmente sul piano del rendimento in campo.

Nella seconda metà dell’annata sportiva in corso il team bianconero è di fatto crollato, mettendo a referto dei dati davvero imbarazzanti. Non è un caso, in tal senso, che la società si sia convinta a dare il benservito al tecnico toscano, sebbene il termine del contratto di Allegri fosse stato fissato per il 30 giugno del 2025. Ma è chiaro che in queste condizioni non è più possibile proseguire insieme.

Ad ogni modo, grazie al successo in Coppa Italia, Max ha potuto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dando il via ad uno sfogo liberatorio alla fine della finalissima dell’Olimpico. L’allenatore bianconero ha smentito le voci riguardanti un suo possibile attacco verbale al Football Director Cristiano Giuntoli, col quale non ha mai instaurato un rapporto idilliaco.

Inoltre, Allegri ha precisato che con Guido Vaciago, noto giornalista e direttore di ‘Tuttosport’, è avvenuto soltanto un alterco verbale. Ma la Procura Figc ha ritenuto opportuno aprire un’inchiesta per approfondire la questione e ora non rimane che attendere ulteriori sviluppi.

Tuttosport ha dato la propria versione dei fatti, raccontando alcuni dettagli scottanti della serata di mercoledì 15 maggio. Poco prima della conferenza stampa, il mister bianconero si sarebbe rivolto a Vaciago aggredendolo ed insultandolo: “Direttore di m***a, dico a te! Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società. Smettila di fare le marchette con loro“.

Juventus, Allegri e la minaccia a Vaciago: la versione del giornalista

Il giornalista sostiene di aver inizialmente invitato Allegri a stare calmo, però il tecnico avrebbe risposto strattonandolo e spintonandolo. “So dove venirti a prendere, dove aspettarti. Ti strappo tutte e due le orecchie e ti picchio sul muso!“, queste le presunte altre parole gridate dall’ex Milan e Cagliari.

Parallelamente Gabriella Ravizzotti (ufficio stampa Juventus) e un addetto della Lega Serie A lo trattenevano, riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa. Questa è la versione dei fatti rilasciata dal direttore Guido Vaciago, niente di più cruento. Dopodiché ci penserà la Figc ad entrare più in profondità e stabilire eventuali sanzioni.

Il giornalista si è anche lasciato andare ad una riflessione in merito a quanto accaduto, sottolineando come una minaccia non possa mai essere accettabile in una società civile e democratica. Deve esserci un limite regolamentato, altrimenti sarà sempre più semplice perdere la misura della buona educazione. Pure Allegri probabilmente avrà bisogno di riflettere e non è da escludere che decida di prendersi un altro anno sabbatico.