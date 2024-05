Non c’è pace per Sinner, l’annuncio non lascia dubbi

Si torna a parlare di Jannik Sinner e trapelano notizie agrodolci: l’annuncio non lascia spazio all’interpretazione

È da circa due settimane che il mondo del tennis italiano è col fiato sospeso per le condizioni fisiche di Jannik Sinner. Reduce da un inizio di stagione superlativo, il classe 2001 altoatesino ha accusato un infortunio all’anca destra che lo ha costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid e a rinunciare agli Internazionali d’Italia. Oggi come oggi, la domanda che si fanno milioni di appassionati è: riuscirà l’azzurro a giocare il Roland Garros?

La situazione non è grave, ma sicuramente seria: Sinner ha riscontrato un’infiammazione che se non trattata può portare a conseguenze poco auspicabili per la sua carriera. Pertanto Jannik si è preso qualche giorno di riposo per poi spostarsi al J Medical di Torino, dove fino a domenica svolgerà esercizi mirati assieme al suo fisioterapista, Giacomo Naldi, e al preparatore atletico, Umberto Ferrara. Una decisione in merito alla partenza per Parigi verrà presa solo la prossima settimana.

Sinner verso la partecipazione al Roland Garros? Le ultime

In merito, nei giorni scorsi filtrava pessimismo, con La Gazzetta dello Sport che scriveva: “Al momento è più probabile che il numero 1 italiano possa decidere di non giocare lo Slam sul rosso”. Oggi, però, la situazione sembrerebbe essere cambiata: trapela che, se i medici gli daranno il via libera, il nativo di San Candido proverà a giocare il secondo slam della stagione. A questo punto, sorge spontaneo un altro interrogativo: con quali prospettive Sinner affronterebbe il torneo francese? A tal riguardo, si è espresso un ex alfiere italiano che oggi svolge le attività di editorialista e di commentatore televisivo.

Ci riferiamo a Paolo Bertolucci, ex numero 12 al mondo e rappresentante della trionfale spedizione azzurra alla Coppa Davis del ’76, che si è soffermato sulla vicenda in questione ai microfoni di Sky Tennis Show. “Le notizie da Torino sono rassicuranti. Sembra che tutto vada bene e a giorni proverà a riprendere la racchetta in mano con l’ok dei medici. Se tutto andrà come si spera e se sul campo risponderà nel modo giusto, allora andrà a Parigi”, ha affermato il classe 1951 di Forte dei Marmi. Poi, però, quando chiamato ad esprimersi sulle prospettive, ha sottolineato: “È importante riprendere, ma non sarà in perfette condizioni visto che non si allena da due settimane“.

Insomma, se sul fronte della partecipazione trapela ottimismo, meno ottimismo trapela sull’effettiva competitività di Sinner sulla terra rossa parigina. Staremo a vedere.