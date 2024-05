Arriva la conferma: “Lo hanno visto”, colpo di scena Sinner

I tifosi di Sinner non vedono l’ora di poter riammirare il giovane atleta altoatesino in campo per dominare il panorama tennistico.

Nelle ultime settimane tutti i tifosi e gli appassionati di tennis italiani hanno dovuto fare i conti con l’amarezza per lo stop che Jannik Sinner si è auto imposto. Il campione classe 2001 si è dovuto fermare nel bel mezzo del torneo di Madrid lo scorso 2 maggio poco prima della sfida ai quarti di finale del torneo spagnolo contro il collega canadese Felix Auger-Aliassime.

Sinner non è al meglio della condizione fisica e ciò lo ha costretto anche a saltare l’atteso torneo a Roma del Foro Italico dove l’altoatesino sarebbe certamente voluto essere uno dei protagonisti potendo giocare dinnanzi al suo pubblico. Ora però tutte le speranze dei tifosi sono incentrate sul Roland Garros che prenderà il via a fine maggio e si concluderà domenica 9 giugno.

Sinner sta recuperando: le ultime

In molti quindi si stanno domandando se Sinner riuscirà a tornare in tempo nelle migliori condizioni fisiche per partecipare al torneo parigino che essendo uno degli Slam fa sempre molta gola a tutti i tennisti. Il problema all’anca però non è ancora stato superato e quindi non si ha ancora la certezza della sua partecipazione.

In merito al suo recupero è intervenuto Guido Monaco – commentatore di tennis per Eurosport – che ai microfoni di TennisMania ha affermato: “Ieri qualcuno diceva di averlo avvistato in un circolo di Torino, forse proverà a prendere in mano la racchetta prima di fine settimana. La scelta verrà fatta per sicurezza ma avendo fatto una cura riabilitativa non credo che dirà molto di più, il vero test sarà quando sarà a Parigi per il Roland Garros”.

Resta quindi ancora in dubbio la presenza di Sinner al torneo della capitale francese. I tifosi non vedono l’ora di poter riammirare le sue fantastiche giocate ma il problema all’anca non va sottovalutato e lo staff sanitario del numero 2 al mondo sta lavorando per un rientro ottimale. Già la presenza del campione agli Australian Open è un indice dei miglioramenti di Jannik che ci si augura possa tornare presto a fare un allenamento completo. Vedremo cosa succederà nella prossime settimane: tutta Italia è col fiato sospeso in attesa di aggiornamenti positivi in merito alla sua presenza all’importante torneo. Non resta altro che attendere e aspettare e capire i margini di manovra a disposizione di Sinner.