Il rifiuto cambia il mercato: Milan senza parole

Rifiuto netto, la scelta lascia tutti senza parole. Il Milan adesso ha qualche speranza in più

La stagione del Milan è finita da alcune settimane, con l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League da parte della Roma. A quel punto, con la qualificazione in Champions già in tasca, la squadra allenata da Stefano Pioli ha iniziato a fare il conto alla rovescia prima di chiudere l’anno e darsi appuntamento a luglio. I tifosi non sono contenti perché si aspettavano di lottare per lo Scudetto e l’umiliazione subita dai cugini nerazzurri in occasione della conquista della seconda stella ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Per questo motivo, la Curva Sud ha contestato la squadra nelle ultime uscite a San Siro e si aspetta un mercato di primissimo livello, a partire dal nuovo tecnico. Le possibilità di rivedere Pioli alla guida dei rossoneri anche l’anno prossimo sono pochissime. Il tecnico emiliano lascerà il Milan ma non ha ancora ufficialmente rivelato il suo futuro. La questione allenatore tiene banco tra i tifosi, curiosi di sapere chi allenerà la loro squadra a partire dalla prossima stagione.

Conceiaao rifiuta il Marsiglia: vuole la Champions

Sergio Conceicao è uno degli allenatore che sono stati accostati al Milan negli ultimi giorni. Allena il Porto dal 2017 ed ha conquistato il titolo portoghese tre volte. L’ex calciatore della Lazio non è in scadenza di contratto, lascerà probabilmente il club lusitano al termine di questa stagione. Insieme ad altri nomi, Conceiaao è uno dei favoriti per sostituire Stefano Pioli l’anno prossimo e c’è una notizia delle ultime ore che fa ben sperare in ottica rossonera.

Secondo quanto riportato da Record, uno dei principali giornali sportivi del Portogallo, Sergio Conceiçao avrebbe rifiutato l’offerta dell’Olympique Marsiglia perché avrebbe voglia di giocare la Champions. Il club francese non è in grado di proporre a Conceiçao la partecipazione alla massima competizione europea, quindi potrebbe defilarsi nella corsa alla firma del tecnico portoghese, sponsorizzato da Jorge Mendes.

Per questo motivo, il Milan potrebbe essere la prima della lista dell’ex centrocampista di Parma e Inter. Conceiçao ha un contratto con il Porto fino al giugno del 2028, ma alcuni screzi con il presidente Villas Boas fanno pensare ad una separazione immediata. Il Milan segue con tanta attenzione anche Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lille, ma Sergio Conceiçao è nella lista degli allenatore che la dirigenza rossonera sta prendendo in considerazione per la prossima stagione.