Preso a zero, il colpo Thiago Alcantara fa impazzire i tifosi

Addio al Liverpool da parte di Thiago Alcantara che può diventare un nuovo calciatore della Serie A: in Italia a costo zero.

Niente da fare per il Liverpool che oltre a salutare Jurgen Klopp al termine della stagione vedrà andare via anche il centrocampista spagnolo Thiago Alcantara. Regista classe 1991 che dopo aver giocato una vita intera per il Barcellona, nel 2020 venne ufficialmente acquistato dai Reds. Ora, però, per l’ex blaugrana potrebbe essere giunto il momento di tornare nella sua Italia.

Sebbene le maggiori soddisfazioni nella carriera di Alcantara sia arrivate grazie prima alla nazionale spagnola e poi al Liverpool, la voglia di scoprire meglio l’Italia e di conseguenza la Serie A è sempre stato un forte desiderio per il centrocampista che è a tutti gli effetti nato a Brindisi, in Puglia. Più precisamente nel piccolo comune di San Pietro Vernotico.

Curioso incrocio del destino per lui che non ha origini italiane ma è nato nel Bel Paese a causa del mestiere del padre, anche lui calciatore, che ai tempi militava nel Lecce. Entrambi i suoi genitori sono brasiliani ma l’aver vissuto in Spagna per molto tempo gli ha permesso di prendere la cittadinanza. Ora, però, per lui potrebbe essere giunto il momento di iniziare un ultimo entusiasmante capitolo della sua carriera.

Thiago Alcantara in Serie A, è sfida a due per l’ex Liverpool

Sono anni che i club italiani sognano di portare Alcantara in Serie A ma tra cartellino ed ingaggio è sempre sembrato impossibile. Tuttavia, ora che lo spagnolo ha deciso di lasciare il Liverpool a costo zero, per i club da tempo sulle sue tracce potrebbe essere giunto il momento di affondare il colpo.

Il giocatore farebbe comodo a tantissime squadre in Europa e figuriamoci a quelle italiane. La Juventus, per esempio, potrebbe pensare a lui per mettere a disposizione di Thiago Motta, futuro nuovo allenatore bianconero, un centrocampista di livello mondiale per la svolta (anche in vista della sostituzione di Adrien Rabiot). Sarebbe un sogno anche per i tifosi del Milan, che però difficilmente possono sognare colpi del genere perché la proprietà RedBird ragiona in tutt’altro modo, sia per l’anagrafe che per i costi. L’idea di vedere Thiago in Italia quindi è destinata a rimanere solo una suggestione: la Juve e il Milan difficilmente accontenteranno i propri tifosi, men che meno l’Inter che deve fare i conti con una situazione finanziaria particolarmente delicata. Più probabile che lo spagnolo andrà a giocare in Spagna o forse in Arabia Saudita.