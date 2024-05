Batosta tremenda per il calcio italiano, il lutto colpisce società e tifosi

La scomparsa del direttore generale fa piangere tutta la società italiana: ecco il comunicato che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Nel mondo del calcio c’è spesso spazio per la gioia e la felicità dei tifosi che sono appassionati e che seguono sempre la propria squadra del cuore in tutte le partite nei campionati e nelle coppe. A fine stagione se la squadra è riuscita a raggiungere gli obiettivi, o meglio ancora a portare a casa trofei prestigiosi, i tifosi spesso esultano sia allo stadio, che per le strade oppure in epoca moderna sui social.

Tuttavia, come in tutti gli aspetti della vita, non c’è solo spazio per la gioia e le feste tra i tifosi ma capita anche talvolta che arrivino delle notizie molto tristi che portano a sconforto e dolore sia nella società calcistica, che tra i suoi tifosi e più in generale in tutta la comunità locale che vive attorno a questo club.

La Pergolettese annuncia la scomparsa di Cesare Fogliazza

Il significato delle parole tristezza e dolore lo stanno provando sulla propria pelle le persone legate alla Pergolettese, nota squadra che milita nel campionato di Serie C da diverse stagioni e che nell’ultimo anno si è piazzata al 14° posto del girone A ottenendo così una positiva e non scontata salvezza senza dover correre il rischio di giocare gli insidiosi play-out.

Sul proprio sito ufficiale, la società con sede a Crema ha divulgato una notizia che nessun tifoso avrebbe mai sperato di leggere. La Pergolettese ha infatti reso noto che è venuto a mancare il direttore generale del club lombardo, Cesare Fogliazza, con queste parole: “È con il cuore affranto e in lacrime, che dobbiamo comunicare la scomparsa, del nostro Direttore Generale Cesare Fogliazza. Tutti i Dirigenti, Tecnici, calciatori e tifosi sono vicino a Anna e alla Famiglia in questo tristissimo momento e porgono le più sentite condoglianze”.

Fogliazza è stato un dirigente sportivo molto apprezzato nella zona perché ha saputo portare nel calcio professionistico questa piccola realtà della provincia di Cremona e la sua scomparsa giunta all’età di 70 anni ha rattristato molto gli appassionati di calcio locali. Da mesi era noto che stava combattendo con un tremendo male che alla fine non gli ha lasciato scampo.