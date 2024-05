Daniel Maldini alla rivale: Milan beffato e tradito

Daniel Maldini pronto a lasciare il Milan: il trequartista dopo il Monza è pronto ad una nuova avventura in una rivale dei rossoneri

Quattro gol in 18 presenze di Serie A – più che altro spezzoni, visti i 588′ disputati – per Daniel Maldini in questa stagione iniziata con la maglia dell’Empoli e che si concluderà con la divisa del Monza. Arrivato in Brianza lo scorso mese di gennaio, per Palladino si è subito rivelata una pedina fondamentale nel suo scacchiere.

Con il passare delle giornate ha accumulato sempre più minuti mettendo in mostra le sue qualità e le reti messe a segno in stagione sono arrivate tutte con il Monza.

Un trequartista con un buon tocco di palla e soprattutto tanta qualità: nipote di Cesare e figlio di Paolo, indimenticata bandiera del Milan, Daniel rispetto al genitore ha spostato il suo raggio d’azione di 30 metri, scegliendo l’attacco alla difesa.

Classe 2001, sembra pronto all’esplosione definitiva nella sua carriera: se n’è accorto anche il Venezuela che lo starebbe corteggiando per La Vinotinto, lui che ha doppia nazionalità. A livello di club, invece, Maldini è ancora di proprietà del Milan.

Fin qui i rossoneri l’hanno girato in prestito per fargli accumulare minuti ed esperienza: dallo Spezia all’Empoli fino, appunto, al trasferimento al Monza ed in estate tornerà nuovamente a Milanello.

Milan, addio Maldini: nel mirino di un club da Champions

Il suo futuro, però, è tutto da scrivere. Il Milan, com’è noto, cambierà allenatore: Paulo Fonseca sembra in pole per essere il nuovo tecnico e, se dovessero essere confermate le voci, sarà poi il lusitano eventualmente a valutarlo in ritiro ed a prendere una decisione definitiva su di lui.

Non è escluso, però, che sia Maldini a decidere di lasciare definitivamente i rossoneri per una destinazione definitiva: in questo caso c’è già un club che ha mosso i primi passi. Si tratta del Bologna, la rivelazione della Serie A. I felsinei hanno conquistato una storica qualificazione alla Champions League e devono allestire una squadra all’altezza della competizione.

E con il Bologna potrebbe essere messa in piedi una maxi operazione: i rossoblu, infatti, hanno in rosa Saelemaekers, arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate. L’intenzione degli emiliani è riscattare il giocatore e, magari, provare ad ingaggiare anche Daniel Maldini.

In via Aldo Rossi ne potrebbero approfittare per puntare con decisione su Zirkzee: non è un mistero che il bomber olandese sia particolarmente apprezzato da Ibrahimovic e dalla dirigenza rossonera alla ricerca di un valido sostituto di Giroud, promesso sposo dei Los Angeles FC.