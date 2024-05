F1 distrutta, addio ad ogni speranza per Schumacher

Dopo diversi anni di sogni e speranze per raggiungere il grande traguardo ora non c’è più nulla da fare: addio alla Formula 1.

Come ogni anno anche per questa edizione del campionato mondiale di Formula 1 ci sono tantissime persone interessate e che seguono da vicinissimo le gare che vedono protagonisti i migliori piloti al mondo. In Italia nelle scorse siamo stati protagonisti assoluti per quanto concerne questo mondo della F1 perché si è tenuto nel fine settimana del 18 e 19 maggio il Gran Premio di Imola presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Il Gran Premio di Imola è da moltissimi anni una super classica del mondo delle corse a quattro ruote, una vera e propria icona per tutti gli appassionati delle gare automobilistiche e in particolar modo per noi italiani che possiamo vivere da vicino le emozioni di questo leggendario tracciato. Nel fine settimana del 25 e 26 maggio ci sarà poi un’altra gara tanto affascinante come quella di Montecarlo, un circuito cittadino che ogni anno riserva sempre moltissime sorprese ed emozioni.

Il sogno di David Schumacher è terminato: per lui svaniscono le speranze di arrivare in Formula 1

Il pilota che anche quest’anno è partito con tutti i favori dei pronostici e che per la stragrande maggioranza degli esperti di settore, o anche nei sondaggi proposti ai tifosi, viene indicato come il futuro vincitore del mondiale 2024 è Max Verstappen. Il fuoriclasse olandese classe 1997 è un talento incredibile che anche quest’anno vuole condurre la sua Red Bull in cima alle classifiche costruttori e naturalmente piloti.

Riuscire ad avere una carriera come la sua è il sogno di moltissimi bambini e giovani appassionati di motori ma chiaramente non per tutti è possibile. Chi desiderava ardentemente di riuscire ad ottenere un posto in Formula 1 è David Schumacher, figlio di Ralf e nipote della leggenda ferrarista Michael.

Purtroppo per lui, giunto ai 22 anni di età, David ha compreso che non riuscirà a diventare un pilota in Formula 1 ma questo non lo ha fermato e si sta rendendo protagonista in altre categorie di corse. Nelle prossime settimane infatti il figlio di Ralf correrà a bordo della sua Mercedes AMG GT3, la 24 ore del Nurburgring con il suo team e accompagnato come sempre dal padre e dalla famiglia.