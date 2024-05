Il duro annuncio colpisce Berrettini, non c’è pace: “Sbranato”

Altro brutto colpo per Berrettini, non c’è limite al peggio: arriva l’annuncio che toglie il fiato a tutti i suoi tifosi

Matteo Berrettini sta continuando a lavorare per rimettere in sesto la sua carriera. Dopo essere in parte tornato ai suoi livelli con la vittoria a Marrakech, il tennista romano ha dovuto frenare ancora per non forzare troppo il suo fisico. Sempre a rischio infortunio, l’ex numero 6 al mondo ha capito che deve centellinare i suoi impegni, in questo momento, per non incappare nuovamente in lunghi stop. Ma accettare questa situazione dal punto di vista mentale non è stato semplice, come confessato da chi in questi anni gli è stato molto vicino.

Dopo il forfait, inaspettato e improvviso, agli Internazionali di Roma, non è ancora chiaro se Berrettini riuscirà a tornare in campo al Roland Garros. Considerando le sue condizioni, bisognerà vivere alla giornata. Una decisione definitiva arriverà solo all’ultimo momento.

Intanto però di lui si continua a parlare per tanti altri motivi, anche extra campo, come per la sua love story con l’ex di Ultimo, Federica Lelli. Un nuovo tormentone gossip che rischia di ‘schiacciarlo’ come avvenuto lo scorso anno con Melissa Satta. Una vicenda che, unita al crollo dei risultati sportivi, ha condizionato mentalmente Berrettini, d’un tratto “sbranato” da una pressione mediatica che non gli ha mai fatto sconti.

Berrettini “sbranat”: la confessione lascia senza parole, tifosi preoccupati

Non è facile essere degli sportivi importanti, dei tennisti di altissimo profilo, nell’epoca dei social e dell’esposizione mediatica a trecentosessanta gradi. Lo ha confermato, se ce ne fosse bisogno, lo storico mental coach di Berrettini, Stefano Massari, ai microfoni di Fanpage.it.

Dopo essere arrivato in finale a Wimbledon, dopo aver raggiunto la posizione numero 6 nel ranking mondiale ed essere arrivato a giocarsela alla pari con i migliori al mondo, da Djokovic a Medvedev, per Berrettini il crollo improvviso degli ultimi mesi è stato difficile da gestire, complici delle pressioni assolutamente innaturali.

“Un campione oggi deve imparare a gestire tutto, anche i social, ed è difficilissimo“, ha sottolineato Massari, aggiungendo: “Stiamo vivendo in un mondo selvaggio, nel senso peggiore del termine. Qui si rischia di essere sbranati e su Berrettini sono state dette e scritte cose obbrobriose“.

Fortunatamente Matteo è riuscito a resistere anche nella tempesta, mostrando una forza d’animo fuori dal comune. Ma per Massari resta il fatto che non è possibile che il primo e finora unico tennista italiano ad arrivare in finale a Wimbledon possa aver subito una serie di insulti deprecabili come successo a lui: “Non c’è stata gratitudine, ma solo opinioni da bar su tutti i social network“.

Una vicenda che ormai fa parte del passato. Con l’exploit di Sinner, i fari dell’opinione pubblica si sono spostati dal tennista romano a quello altoatesino. Resta però il fatto che il suo crollo a livello sportivo non può non essere collegato anche a quanto gli è accaduto a livello personale, e che servirebbe una maggiore consapevolezza di quanto anche i grandi campioni siano, in fin dei conti, degli esseri umani, e non meritino quindi gli attacchi gratuiti che spesso subiscono.