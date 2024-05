Pioli via subito, scelto il sostituto per fine stagione

L’addio di Stefano Pioli è ormai scritto: pronto il sostituto per l’ultimo atto di questa stagione, i dettagli

Il finale di stagione sta diventando un’agonia per il Milan, che è crollato anche contro il Torino nel penultimo appuntamento di Serie A. Con la qualificazione in Champions League ormai messa in cascina, i rossoneri hanno veramente poco da salvare e possono solo guardare al futuro.

I grandi cambiamenti sono all’orizzonte: Stefano Pioli è agli ultimi giorni sulla panchina che gli ha permesso di vincere lo scudetto da allenatore. Ma anche quella buona dose di nostalgia che i tifosi, passata la rabbia, possono percepire, è sempre di meno per un addio che pare giusto e poco doloroso dopo le storiche sconfitte delle ultime settimane, su tutte quella contro l’Inter nel derby.

Nonostante il brutto ko contro il Torino, come è normale che sia, il tecnico di Parma resterà anche per l’ultima di Serie A contro la Salernitana, una partita che sarà ricordata per gli addii anche a Giroud e a Kjaer – senza la certezza che non sia l’ultima anche per diversi big in rosa. Poi sarà tempo di rivoluzione, ma in tanti non hanno considerato un ultimo appuntamento di fine maggio.

Il Milan in Australia a fine maggio: spunta l’opzione Bonera

Il 31 maggio a Perth, in Australia, il Milan sarà impegnato contro la Roma in un match amichevole in programma da tempo, ma che sarà il remake dei quarti di finale di Europa League, in cui hanno avuto la meglio i giallorossi. È difficile che Moncada e Furlani annuncino il nuovo allenatore già per quella data, ma allo stesso tempo è probabile che l’addio di Pioli venga ufficializzato già dopo l’ultima in casa contro i campani.

È difficile, e probabilmente anche ingiusto, che Pioli sia in panchina per quell’appuntamento, sapendo che il progetto e il prossimo ciclo non saranno affidati a lui. Allora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società sta pensando a una soluzione ponte per l’Australia ed è spuntata l’opzione Daniele Bonera.

Dopo tanti anni da protagonista al Milan, l’ex difensore fa parte dell’attuale staff di Pioli ed è destinato a sedersi sulla panchina dell’Under 23 nella prossima stagione. Potrebbe guidare lui, quindi, in questa prima sfida internazionale, e chissà che intanto non si sappia già la decisione finale per la guida tecnica dei prossimi anni.