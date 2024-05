Che fine ha fatto Simone Zaza, l’incredibile carriera dell’ex Juve

Sono diversi mesi che Simone Zaza è sparito dai radar del calcio e della Serie A: ecco cosa sta facendo e cosa è successo alla sua incredibile carriera

Il calcio dà e il calcio toglie. Non bisogna mai sedersi, neanche quando si è al top, altrimenti si rischia di perdere tutto in una volta sola, e senza poter recuperare. La storia che vi raccontiamo oggi vi farà capire quello di cui stiamo parlando. Il protagonista è Simone Zaza, un nome che tutti conoscete, quello dell’attaccante che ha vestito la maglia della Nazionale italiana, e per quanto riguarda i club, di Juventus, Torino e Valencia, tra le tante.

Ma bisogna fare un passo indietro nel tempo, precisamente nel 2015, quando il bomber con la maglia del Sassuolo – appena retrocesso nella Serie A attuale -. È proprio in quell’occasione che sforna un’annata da sogno: 20 gol all’attivo, in tutte le maniere. Ha un sinistro molto educato, è forte di testa e può segnare anche da fuori aria.

Le sue prestazioni fanno parecchia gola alla Juventus, che decide di acquistarlo per ben 18 milioni di euro. E anche con la maglia bianconera, le cose non vanno per nulla male, tanto da entrare stabilmente nel giro di convocazioni dell’Italia. Antonio Conte lo utilizza tra i titolari nell’Europeo 2016, ma è lì che paradossalmente inizia il suo crollo, con il rigore sbagliato in maniera goffa contro la Germania, che porterà all’eliminazione degli Azzurri.

Dove sta Zaza? Cosa fa oggi l’ex attaccante della Juventus

Da lì inizia un girovagare per l’Europa che dà pochi frutti. Passa in prestito al West Ham e poi va a Valencia, con il club della città spagnola che lo acquista per circa 12 milioni di euro. Nel 2018, il Torino tenta di ringalluzzirlo riportandolo in Italia, ma le cose non vanno come previsto.

L’ultima partita, tra gravi infortuni e una condizione che non è mai tornata quella di prima, è uno spezzone che risale a marzo 2022. Poi è arrivato a scadenza di contratto con il club del capoluogo piemontese e non è più tornato a giocare, facendo perdere anche le sue tracce. Nonostante non sia così in là con l’età, è ancora svincolato.

A ogni finestra di mercato il suo nome torna puntualmente di moda – anche se sempre di meno rispetto a un tempo -, ma si è parlato di lui solo qualche mese fa quando la top model brasiliana Angelica Erthal ha svelato di aspettare un bambino con lui. Ciro Polito, direttore del Bari, ha svelato di averlo cercato, ma non se n’è fatto nulla. Vedremo se la prossima estate, arriverà una nuova chance nel calcio italiano.