Ribaltone totale: svolta Sinner in classifica ATP

Sono giorni decisivi per il ranking e per la lotta in prima posizione. Jannik Sinner potrebbe presto scavalcare Novak Djokovic.

Negli ultimi mesi Jannik Sinner è stato il protagonista del tennis e in generale dello sport italiano. Una serie di vittorie che hanno portato l’azzurro a far sognare i tifosi, ha trascinato l’Italia alla vittoria della Coppa Davis a fine 2023 e ha cominciato la stagione con una serie di successi, il più importante sicuramente agli Australian Open.

Con un record di 28 vittorie e 2 sconfitte Sinner è diventato il numero due al mondo, domina la Race ed ora ha messo nel mirino il campione serbo Novak Djokovic, numero uno ormai da diverso tempo. Un recente infortunio all’anca ha complicato le cose, Sinner ha saltato Roma ma ora sta lavorando per tornare il prima possibile in campo, magari già al Roland Garros. Proprio a Parigi Jannik ha la possibilità di scavalcare l’attuale numero uno.

Questa settimana Sinner resterà ancora fermo mentre Djokovic ha l’opportunità di guadagnare punti nell’Atp 250 di Ginevra. Il tennista altoatesino è ancora ai box e in tanti vogliono conoscere la sua decisione riguardo la partecipazione al Roland Garros. In ogni caso a Parigi Djokovic difende il titolo e il primo posto con 2000 punti da scartare; situazione differente per Sinner che ha soli 45 punti da scartare e se scenderà in campo l’azzurro avrà grosse possibilità di sorpasso.

Ranking Atp, non solo Sinner: settimana magica per gli italiani

Giorni decisivi per Sinner e possibili sorpassi in vista con l’Italia che sogna di avere il numero uno al mondo. L’azzurro è fermo e gli altri italiani non lo stanno però facendo rimpiangere. A Roma, ad esempio, Jasmine Paolini e Sara Errani hanno fatto la storia vincendo il torneo di doppio femminile mentre nel Challenger di Torino abbiamo visto l’esplosione di Francesco Passaro.

Il giovane talento azzurro ha vissuto una settimana perfetta e con la vittoria nel torneo Challenger 175 Piemonte Open ha guadagnato ben 107 posizioni in classifica, avvicinando l’ingresso in Top 100. Belle notizie anche da altri talenti come Luciano Darderi che entra per la prima volta in Top 50 e Luca Nardi. Il giovanissimo talento azzurro ha guadagnato 11 posizioni in classifica ed è ora numero 70 al mondo. Insomma, il tennis italiano è davvero in buone mani.

Per quel che riguarda Sinner i tifosi si augurano il suo rientro in campo il prima possibile e soprattutto che Jannik resti in ottime condizioni fisiche. Manca poco a Parigi, presto sapremo la verità sulla sua partecipazione o meno.