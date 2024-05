Fonseca-Milan, ennesimo ribaltone: lo scenario cambia ancora

Le ultime sul futuro di Fonseca. Il tecnico accostato al Milan potrebbe firmare per un’altra squadra: il punto della situazione

Non c’è ancora alcuna certezza assoluta su chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Negli ultimi giorni, però, è stato il nome di Paulo Fonseca quello più accostato al club rossonero.

C’è addirittura chi è sicuro del fatto che sarà il portoghese a succedere a Stefano Pioli. Non ci sarebbero più alternative. Sarebbe, dunque, solo questione di tempo per l’annuncio ufficiale.

Ma in merito a Fonseca va fatta anche un’altra lettura di quanto sta accadendo. Il giornalista Sacha Tavolieri, ad esempio, sul proprio profilo X, sostiene che il portoghese abbia deciso di alzare la posta con il Lille, non avendo, in realtà, gli interessi che dice di avere. Così il presunto desiderio da parte del Milan di chiudere con lui non sarebbe reale: “il suo dossier in casa rossonera – si legge – non è una priorità”.

E’ molto probabile, dunque, che alla fine Fonseca rimanga in Francia, in Ligue 1, per firmare proprio con il Lille il rinnovo di contratto o per legarsi al Marsiglia che lo sta corteggiando da tempo.

Quale sia la verità è dunque alquanto complicato da capire. Va detto, però, che i contatti tra il Milan e l’entourage dell’ex Roma ci sono stati e risalgono già ad aprile. Allo stesso tempo va ricordato, che il portoghese, profilo che vorrebbe Geoffrey Moncada, non nasce come un piano A. Ma non è da escludere che con il passare dei giorni qualcosa sia cambiata.

Tutti d’accordo

Lo scopriremo presto se Fonseca è diventato prioritario, come molte fonti sostengono, o se il Milan ha chiuso per qualcun altro. In corsa per la panchina del Diavolo resta comunque Mark van Bommel.

L’olandese, come è noto, trova il sostegno dell’amico Zlatan Ibrahimović. Nonostante queste visione diverse all’interno del club non ci sarebbero divisioni: “Nonostante le voci, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono completamente d’accordo per trovare il successore di Stefano Pioli. La personalità e le esigenze logistiche di Roberto De Zerbi ostacolano il suo arrivo”, scrive ancora il giornalista. Chissà dunque che i due dirigenti non abbiano trovato una convergenza verso un altro profilo. Solo il tempo ci dirà se è veramente così. I tifosi aspettano con ansia, sperando che alla fine né Fonseca né van Bommel diventi il nuovo allenatore del Milan