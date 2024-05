L’Inter perde tempo: arriva la beffa bianconera per Gudmundsson

In casa Inter la situazione di stallo in chiave societaria può rallentare e non poco tutto il mercato nerazzurro. Marotta è nei guai.

Sono appena terminati i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto e conseguente seconda stella, ma in casa Inter gli animi sono più caldi che mai. A meno di svolte clamorose Zhang non è riuscito a ripagare il debito ad Oaktree e per questo motivo l’Inter cambierà ufficialmente proprietà.

Una situazione paradossale per quello che viene considerato al momento il club più forte in Italia e una società che realisticamente non c’è. Ausilio e Marotta hanno un contratto fino al 2027, confermato anche eventualmente da Oaktree ma per i dirigenti d’ora in poi non sarà semplice. La società ha un nuovo interlocutore pronto a prendere decisioni e quindi al momento la situazione è bloccata.

I rinnovi di Barella, Lautaro e Simone Inzaghi sono bloccati in attesa di comunicazioni mentre i vari rumors relativi al calciomercato appaiono al momento di difficile realizzazione. Marotta era pronto a mettere a segno un paio di colpi, ma questa frenata non ci voleva: ora il grande obiettivo nerazzurro – a meno di sorprese – andrà via, probabilmente in Premier League.

Inter, niente da fare per Gudmundsson: decisa la nuova destinazione

Uno dei grandi obiettivi estivi dell’Inter era il centrocampista Alfred Gudmundsson, grande rivelazione con la maglia del Genoa in questa stagione. Il club ligure ha rifiutato 30 milioni a gennaio per lui (in pressing c’era la Fiorentina), ora l’Inter sembrava la squadra più interessata ma ora è fermo tutto. Gudmundsson è pronto ad una nuova avventura, che molto probabilmente non sarà l’Inter.

Secondo alcune indiscrezioni il Newcastle è pronto ad accontentare il Genoa e offrire i 40 milioni richiesti per il talento islandese. Il calciatore da sempre vede nella Premier League la prima scelta e il club degli sceicchi è un’intrigante opzione anche a livello economico.

Il club inglese ha vissuto grosse difficoltà nella seconda parte di questa stagione e presto potrebbe esserci una nuova grande rivoluzione. Gudmundsson interessa eccome e non dovrebbero esserci problemi a trovare la quadra tra i club. Occhio anche ad altri club con Juventus e Napoli che sono anch’esse molto interessate al calciatore, ma a differenza del club inglese devono attendere le cessioni.

Il Napoli aspetta l’addio di Osimhen per fare mercato, fondamentale visto l’assenza della Champions League. Per Giuntoli il diktat è chiaro, prima le cessioni e poi eventualmente i colpi, per questo il Newcastle è in pole con l’Inter che – a meno di scossoni – è tagliata fuori.