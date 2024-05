Milan, scatto per Guirassy! Incontro in sede, i dettagli

E’ caccia all’attaccante per il Milan. Le ultime notizie relative al centravanti dello Stoccarda, pronto a lasciare la Bundesliga

Trenta gol in trenta partite. E’ questo il bilancio finale, tra Bundesliga e Coppa di Germania, di Serhou Guirassy. Un’annata davvero perfetta per l’attaccante guineano, che ha permesso alla sua squadra di chiudere al secondo posto solo alle spalle del Bayer Leverkusen e davanti al Bayern Monaco.

Un risultato importante, che non da la garanzia però ai tedeschi biancorossi di tenersi il giocatore. Troppo ghiotta, infatti, la clausola rescissoria da soli 17,5 milioni di euro per non essere presa in considerazioni dai top team europei.

Negli ultimi giorni ci sta pensando soprattutto il Borussia Dortmund, che dopo la finale di Champions League potrebbe regalarsi un colpo importante, per provare a essere competitivi anche in Bundesliga. Guirassy, però, è stata un’idea anche del Bayern Monaco e lo è soprattutto dei club inglesi, ma sulle sue tracce c’è da tempo il Milan.

Geoffrey Moncada lo ha seguito da vicino più volte. Lo Stoccarda è in Italia e ne ha approfittato per incontrare la società rossonera. Si è tenuto stamattina infatti un incontro a Casa Milan con la società tedesca. Sul piatto c’è appunto la possibilità di acquistare il centravanti. Che, come detto, ha una clausola rescissoria basse e il pezzo quindi non è modificabile. Piuttosto si può ragionare su diverse modalità di pagamento.

Il bomber per il Milan

Guirassy non è certamente l’unico giocatore sul taccuino del Milan. Come è noto, la prima scelta del club rossonero è Joshua Zirkzee.

L’attaccante del Bologna ha davvero messo d’accordo tutti e il Diavolo è in trattativa per provare a chiudere l’affare il prima possibile. Bisogna pagare i 40 milioni di euro della clausola e trovare un accordo con l’entourage del giocatore, che vorrebbe continuare a giocare in Italia. Ecco perché il Milan può essere in prima fila. Inter e Juventus, interessate all’attaccante, al momento non possono affondare il colpo. Dovrebbero, infatti, prima cedere qualcuno. Attenzione però alla pista inglese, la preferita dall’agente, con l’Arsenal da tempo interessata all’attaccante.

Sullo sfondo, per quanto riguarda i centravanti sul taccuino del Diavolo, ecco anche Benjamin Sesko, ma la sua valutazione è decisamente più alta e il Lipsia non è certa una squadra con cui è facile trattare. Anche per questo Joshua Zirzkzee continua ad essere il primo nome sulla lista, ma serve fare in fretta e chiudere immediatamente..