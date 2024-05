Classifica stravolta a campionato finito: penalizzazione e tifosi in trepidante attesa

Una delle cose peggiori che può capitare ai tifosi di una squadra è quella di ritrovarsi con una penalizzazione in classifica.

I maggiori campionati europei sono orami sulla via del tramonto dal momento che siamo ormai giunti verso la fine del mese di maggio. Come sempre ora si attendono gli ultimi verdetti dai campionati e dalle finali delle coppe europee che saranno quelle gare a mettere la parola fine sulla stagione calcistica 2023/24. A livello dei top cinque campionato in Europa, resta da disputare l’ultima giornata solamente in Italia e Spagna mentre in Inghilterra, Francia e Germania è finita la stagione.

Nonostante questa conclusione del campionato, ci sono i tifosi di una squadra che rimangono ancora in attesa perché temono una grossa beffa che potrebbe rivoltare le sorti della loro annata. Si tratta di una possibile penalizzazione che pende attualmente sulla squadra e i supporter sperano che non venga applicata per non aggravare ulteriormente il bilancio di una stagione non troppo esaltante e di per sé già complicata sotto molti aspetti.

Everton: salvezza raggiunta nonostante la penalizzazione, ora però si rischia una nuova detrazione di punti

Per i tifosi dell’Everton si è concluso da pochi giorni uno dei campionati più complicati della loro lunghissima e blasonata storia. Non tanto per quanto visto in campo perché comunque la formazione con sede a Liverpool e allenata dal tecnico britannico Sean Dyche ha raggiunto la salvezza tranquilla. Sul terreno di gioco i “Toffees” in 38 turni hanno raccolto tredici vittorie, nove pareggi e sedici sconfitte.

Il bottino sarebbe quindi pari a 48 punti che nella classifica di Premier League equivarrebbero all’undicesimo posto a pari merito con Brighton e Bournemouth. Tuttavia va presa in considerazione una decurtazione di 12 lunghezze (poi diminuita a 8 dalla FA in un secondo momento) che ha ridotto il punteggio dell’Everton che si è così trovato costretto a lungo a lottare per non retrocedere.

Questa penalizzazione, per via di mancati rispetti di norme sul Fair Play Finanziario, non è andata giù ai tifosi dell’Everton che in più di un’occasione quest’anno hanno protestato contro la FA. La squadra sul campo è riuscita comunque a salvarsi ma il passivo nel bilancio societario rimane notevole: secondo alcune fonti britanniche si parla di ben 105 milioni di sterline di rosso.

Per tale ragione è possibile che la FA proceda con un’altra penalizzazione ai danni del club di Liverpool che però per sua fortuna è riuscita a chiudere il campionato con almeno 40 punti che significa un +14 sulla zona retrocessione. L’Everton può star tranquillo perché non rischia di perdere la prossima Premier League ma la paura dei tifosi è che possa essergli imposta un’altra penalizzazione per la prossima stagione che farebbe quindi iniziare il nuovo campionato con il “segno meno”.