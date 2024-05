Lo ha detto Leclerc: il 2025 con Hamilton già si infiamma

Il monegasco non ha dubbi sul rapporto con il britannico: ecco cosa ha detto in vista del 2025 e delle prossime gare.

In Formula 1 continuano a correre velocissime le voci relative al mercato piloti, anche manca sempre meno ad uno dei Gran Premi più importanti della stagione. Tra pochi giorni si scenderà in pista nel Principato di Monaco per il Gran Premio di Monte Carlo. Nessuna pausa dal weekend italiano di Imola, dove ha vinto Verstappen davanti a Lando Norris e Charles Leclerc.

E se da un lato il mondiale, seppur la classifica parli chiaro, sembra leggermente riaperto grazie alla crescita di McLaren e Ferrari, dall’altro il mercato “parla” solo di un team: Red Bull. Il potenziale addio di Sergio Perez al termine della stagione apre diversi scenari possibili per il 2025.

Certo, ci sarebbe anche Mercedes alla ricerca di un pilota per sostituire Lewis Hamilton, ma Toto wolff sembra intenzionato ad affidare la monoposto ad un giovane, e quindi tutta l’attenzione si sposta automaticamente sulla nuova avventura del campione britannico. Ad Imola ha ricevuto un’accoglienza pazzesca, Lewis Hamilton, anche se lui ha risposto ad alcuni microfoni di “Essere ancora un pilota Mercedes”. Una dichiarazione inevitabile che ha, tuttavia, lasciato trasparire, almeno nello sguardo, tutta l’emozione di chi sa che tipo di tifoseria troverà a Maranello.

Leclerc-Hamilton, il monegasco non ha dubbi

Interrogato al termine della gara di Imola, anche Leclerc ha speso qualche parola su Hamilton,ton e sul suo arrivo in Italia. “Lewis ha sempre ricevuto un’accoglienza speciale ovunque sia andato, ma niente è paragonabile ad essere pilota Ferrari. A poco a poco sentirà cosa vuol dire, e ancor di più quando arriverà a Maranello l’anno prossimo”, ha commentato Leclerc.

Parole al miele nei confronti del britannico, con il quale è sicuro di avere un buon rapporto. “Non vedo Lewis con occhi diversi rispetto a prima. Per me rimane un campionissimo. È il pilota di maggior successo in Formula 1 e ho tanto rispetto per lui. Abbiamo tante cose in comune, soprattutto la musica. Sono andato con lui a sentire le sue musiche in Australia. Condividiamo momenti insieme anche se è difficile trovarli a casa delle nostre agende fitte. Abbiamo sempre avuto tanto rispetto reciproco ed una buona relazione, e questo non cambierà l’anno prossimo”, ha concluso il monegasco.