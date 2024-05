Ribaltone F1 in tv, si cambia ancora: la decisione è ufficiale

Formula 1, arriva la svolta televisiva che i tifosi aspettavano da tempo: così cambia tutto, ora è ufficiale

Quello di Imola è stato un weekend decisamente avvincente, con il GP della domenica che ha rischiato di regalare un finale inatteso. Ma adesso in vista del prossimo appuntamento è arrivata la decisione ufficiale che riguarda la trasmissione in televisione.

Lando Norris ci ha provato in ogni modo, con la sua McLaren in grande spolvero, ad intimorire Max Verstappen. Il campione del mondo, primo in classifica nel Mondiale piloti, ha subito una rimonta pazzesca: oltre 7 secondi di vantaggio ‘bruciati’ in appena venti giri. Un andamento eccezionale quello del talento britannico che dopo Miami ha rischiato seriamente di prendersi nuovamente la prima posizione.

Ma Verstappen, con grande esperienza, ha resistito all’assalto: ed il warning arrivato per aver raggiunto il limite massimo (3) di tagli sul tracciato, non ha di certo facilitato l’olandese. La Ferrari si è attestata subito dietro, con Leclerc e Sainz rispettivamente al terzo e quinto posto separati da Piastri.

Il Mondiale è ancora aperto nonostante Verstappen abbia vinto tutti i Gran Premi a disposizione, ‘toppando’ solamente a Melbourne (vinse Sainz, doppietta Ferrari) e appunto a Miami con Norris. Il grande pubblico, da casa, ha potuto assistere al GP in chiaro su TV8: un evento che è stato apprezzato dai più.

Adesso in occasione del prossimo weekend un altro cambiamento è in arrivo e stupirà i tifosi della Ferrari e non solo. La decisione è ufficiale: si cambia ancora in Tv.

Formula 1 in chiaro: ora è ufficiale

Formula 1 e non solo. Su TV8 in occasione del prossimo fine settimana, è stato deciso il palinsesto che potrà accontentare tutti i tifosi delle corse. Si comincia da un appuntamento attesissimo per sabato 25 maggio.

Occhio alle qualifiche del Gran Premio di Monaco, in quel di Montecarlo, che verranno trasmesse in differita alle 18:30. Il pre-paddock avrà il via mezzora prima, alle 18. Domenica, stavolta in differita rispetto alla diretta di Imola, il Gran Premio tra i più attesi dell’annata.

Semafori spenti alle 18:30, con Leclerc e Sainz che proveranno ad insidiare Verstappen in un GP nel quale chi parte davanti il più delle volte trionfa senza troppi problemi. Il collegamento prima della partenza avverrà addirittura già dalle 17:00.

Sempre su TV8 andrà in onda un film documentario ricco di filmati inediti – diretto da Asif Kapadia – ‘Senna’, in ricordo del compianto pilota brasiliano scomparso nel tragico incidente di Imola trent’anni fa.