Berrettini, ci risiamo: beccato di nuovo

Berrettini, le buone intenzioni non bastano: beccato per l’ennesima volta, è come assistere allo stesso copione.

Se c’è una cosa di cui siamo certi è che Matteo Berrettini, a questo punto, dovrebbe avere imparato la lezione. Ha pagato un prezzo talmente alto, per la sua storia d’amore con Melissa Satta, che difficilmente da qui in avanti darà più in pasto ai social la sua vita privata. Adotterà semmai, presumibilmente, la linea Sinner: farà in modo, cioè, che ogni sua possibile e presunta fiamma resti lontana dalle telecamere, in maniera tale che nessuno possa più usare la scusa delle donne per attaccarlo senza pietà.

Peccato solo che i paparazzi siano ovunque e che difficilmente rispetteranno il suo desiderio di privacy. Tanto è vero che, nelle scorse ore, hanno preso a circolare, in maniera peraltro molto insistente, delle indiscrezioni che riguardano proprio il tennista romano. Più che della sua presenza o meno al Roland Garros, ai cui nastri di partenza dovrebbe esserci quasi sicuramente l’amico Jannik, si sta infatti dibattendo, ancora una volta, della sua vita sentimentale. Il tutto in virtù di alcuni rumors che hanno lasciato a bocca aperta, per ovvie ragioni, il popolo dei social.

Al centro del chiacchiericcio ci sarebbe, in questo momento, la sua presunta nuova fiamma, l’influencer Federica Lelli. Sbagliava chi credeva che si trattasse di un flirt innocente post-rottura con l’ex velina di Striscia la notizia, perché sembra proprio, invece, che il finalista di Wimbledon 2021 e la ragazza facciano sul serio.

Berrettini fa sul serio: stregato da Federica Lelli

Talmente sul serio da avere iniziato a parlare, addirittura, di convivenza. Pare che i due siano pronti a vivere sotto lo stesso tetto, nella casa di Montecarlo di lui, sebbene non ci siano ancora, in tal senso, conferme ufficiali o smentite da parte dei diretti interessati.

Quel che è evidente è che continuano a vedersi, come testimoniano le foto che il magazine Chi aveva postato qualche settimana fa per “certificare” una liaison fra i due. Matteo e Federica erano stati beccati a Ponte Milvio e tanto era bastato perché le sirene del gossip iniziassero a suonare all’impazzata.

Un incontro fugace, una colazione apparentemente innocente, ma nel tempo che è trascorso da allora le rose son fiorite ed è chiaro che il cuore di Berrettini sia tornato a battere. Con “regole” diverse, stavolta, dopo aver pagato sulla sua pelle lo scotto derivante da un’eccessiva esposizione mediatica che alla fine, come noto, gli si è ritorta contro.