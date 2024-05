Firma ad un passo, nuova panchina in Serie A per Italiano

Vincenzo Italiano a fine stagione lascerà la Fiorentina: ecco il nuovo club, la firma sul contratto è davvero ad un passo

Il valzer delle panchine è sempre più vicino a prendere il via: basterà che il primo tassello vada in porto per un vero e proprio effetto a cascata (o domino se preferite) con le caselle che si andranno a riempire una dopo l’altra. Alcune certezze – o quasi – le abbiamo già però.

Il Milan saluterà Stefano Pioli a fine stagione: addio ormai certo con il club rossonero che sembra aver rotto gli indugi per quanto riguarda la sostituzione del tecnico parmigiano. In via Aldo Rossi, dopo aver vagliato diversi profili, hanno puntato su Paulo Fonseca, attuale guida del Lille e con un passato in Serie A, alla Roma.

La Juve ha invece scelto Thiago Motta: l’ex centrocampista del Bologna è il preferito alla Continassa ed è un vero e proprio pallino di Giuntoli. Possibile che a fine campionato vi sia l’annuncio ufficiale, con la squadra bianconera ansiosa di dare il via ad un nuovo progetto vincente.

Italiano, firma vicina: guiderà un club di Champions

Thiago Motta lascerà quindi il Bologna dopo averlo trascinato ad una storica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo festeggiato dai tifosi rossoblu che hanno osannato la squadra, con i calciatori accolti come veri e propri eroi.

Ma chi potrà sostituire Thiago Motta e guidare il Bologna in Champions League? In casa felsinea le idee sono molto chiare e c’è già un nome favorito. Si tratta di Vincenzo Italiano, il tecnico che a fine stagione lascerà la Fiorentina.

Cultore del 4-3-3 o 4-2-3-1, i moduli utilizzati anche da Thiago Motta, l’allenatore viola garantirebbe continuità tattica ma anche un gioco offensivo ed apprezzabile, proprio come quello messo in mostra dai toscani nel corso delle ultime stagioni.

Italiano, peraltro, è pronto a misurarsi con la Champions dopo aver raggiunto per la seconda annata consecutiva la finale di Conference League: una chiara dimostrazione di come sia un tecnico dalla dimensione europea.

Italiano lascerà sicuramente la Fiorentina ma anche il Napoli è sulle sue tracce: De Laurentiis, infatti, lo apprezza e lo monitora insieme ai vari Conte, Gasperini e lo stesso Pioli. Non è però in pole per la squadra azzurra: ecco perché è davvero possibile il suo passaggio in rossoblu, con Saputo pronto a corteggiarlo e metterlo a capo di un nuovo progetto di certo stimolante ed affascinante.

La trattativa potrà però decollare solo a fine stagione: i viola, infatti, sono ancora impegnati nella corsa europea in campionato e, soprattutto, dovranno disputare la finale di Conference contro l’Olympiakos.