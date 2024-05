Il comunicato è straziante: lutto toccante nel mondo del calcio

La società italiana ha reso noto a tutti la scomparsa del loro membro: tristezza per moltissimi tifosi che non si aspettavano questa notizia.

Nel mondo del calcio, al pari di molti altri sport e aspetti della vita, capita talvolta che arrivino delle brutte notizie che possono lasciare di sasso una fetta di pubblico affezionata in particolare ad alcune persone. Soprattutto, come in questo caso, quando la notizia è inaspettata si viene a creare moltissima tristezza tra i tifosi ed appassionati oltre che tra le comunità locali presenti in prima persona con vicinanza alla cronaca dei fatti.

In questo caso la notizia è stata rilanciata ufficialmente dal club che ha reso noto a tutti gli appassionati della zona della scomparsa di un importante membro del club che ha scritto pagine molto importanti della storia (sia recente che meno) di questa società in provincia di Firenze.

Il Grassina Calcio annuncia la scomparsa del loro team manager Fabio Franci

Il Grassina Calcio è una società calcistica dilettantistica con sede nell’omonima frazione del comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. A livello di campo negli ultimi anni sta raccogliendo risultati importanti perché gioca nel campionato di Promozione. Quest’anno, una volta chiuso il campionato al terzo posto del girone G di Promozione toscana, ora sta partecipando ai playoff per sognare il passaggio in Eccellenza.

In queste ore è però giunto un triste annuncio da parte del direttivo della società che ha reso noto a tutti la morte di Fabio Franci, team manager del club fiorentino. Questa la nota pubblicata sui profili social ufficiali: “Fabio Franci se n’è andato all’improvviso, lasciandoci senza parole. Classe ’59, ex giocatore di lungo corso nelle file rossoverdi di cui ha indossato la fascia di capitano, Fabio aveva poi riabbracciato il Grassina come team manager della Prima Squadra, ruolo che rivestiva da tre anni”.

I funerali del 65enne ex calciatore proprio del Grassina si sono tenuti la mattina di giovedì 23 maggio presso le Cappelle del Commiato in via delle Panche a Firenze e la sua società lo ha ricordato con queste belle parole: “Un punto di riferimento per i ragazzi, per la nostra dirigenza e per il nostro tifo. Fabio Franci era uno di noi. Alla famiglia e agli amici, l’ASD Grassina Calcio manda un abbraccio sincero di vicinanza e solidarietà. Oggi è una giornata drammatica per i nostri colori”.