La mazzata all’Inter arriva in diretta tv: tifosi increduli

Mazzata all’Inter, dichiarazioni in diretta tv che lasciano il segno: nuova stoccata ai nerazzurri, che cosa è successo

Dopo l’onda lunga dei festeggiamenti per un meritatissimo scudetto, l’Inter adesso si lancia in un futuro che ha diverse incognite. Per il club nerazzurro si apre una fase del tutto nuova, con il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree.

Era noto da tempo che l’Inter non avrebbe potuto ripagare il prestito triennale ricevuto dal fondo. Nell’ambiente nerazzurro, si respirava ottimismo sulla possibilità di un rifinanziamento, anche tramite terzi. Opzione cui Oaktree ha chiuso la porta, rilevando così il club dal gruppo Suning.

E adesso? Ci sono come detto tanti interrogativi dettati dalla situazione debitoria della società e da quelle che saranno le intenzioni di Oaktree nella gestione. Per il momento, non sembrerebbero esserci all’orizzonte particolari scossoni. Occorrerà, naturalmente, un periodo di assestamento ai vertici, ma la sensazione è che Oaktree voglia lasciare intatto il management dirigenziale sportivo.

Da capire quali tempi e termini si darà Oaktree per una eventuale cessione a terzi della società e come finanziariamente voglia affrontare la questione, con eventuali cessioni pesanti di giocatori chiave. Al momento, tutto è ancora di difficile lettura e servirà un po’ di tempo per valutare gli scenari di medio e lungo periodo. Nel frattempo, in questi giorni così difficili (“tremendi”, come li aveva definiti Marotta), arriva un’altra mazzata per l’Inter.

Inter, senti Gasperini: la frecciata dopo la vittoria dell’Europa League

C’è un’altra squadra nerazzurra che festeggia e che si gode il suo momento di gloria. L’Atalanta ha trionfato in Europa League, con una splendida vittoria in finale contro il Bayer Leverkusen. Coronando il ciclo Gasperini con un trofeo tanto atteso e riportando la coppa in Italia (all’epoca si chiamava ancora Coppa Uefa) dopo ben 25 anni.

Grande soddisfazione, ovviamente, per Gasperini, che in diretta tv, davanti alle telecamere, si è lasciato andare a grande gioia ma anche a dichiarazioni polemiche. Con destinataria proprio l’Inter, ma non solo.

“Non vincono solo Inter e Juventus, ognuno lo ha fatto, nei propri limiti – ha spiegato – Ognuno ha i propri obiettivi. Quello vinto dall’Atalanta è un titolo straordinario perché ottenuto senza grandissimi debiti, farlo come lo abbiamo fatto noi ha un valore diverso”. Una frecciata vera e propria ai club con una gestione finanziaria decisamente più dispendiosa.